$!Cruceristas impulsan los servicios turísticos en Mazatlán

MAZATLÁN._ El turismo de cruceros en Mazatlán se consolida como un motor estratégico para el desarrollo económico local, impulsando de manera significativa a los sectores comercial, gastronómico y a los prestadores de servicios turísticos, informa la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Dijo que este miércoles, el puerto registró el arribo del crucero “Carnival Panorama”, con 4 mil 304 pasajeros y 1,414 tripulantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada de esta embarcación prevé una derrama económica de aproximadamente 7 millones de pesos para la ciudad, beneficiando de forma directa e indirecta a las familias locales.