$!Cruceristas impulsan los servicios turísticos en Mazatlán

MAZATLÁN._ El turismo de cruceros en Mazatlán se consolida como un motor estratégico para el desarrollo económico local, impulsando de manera significativa a los sectores comercial, gastronómico y a los prestadores de servicios turísticos, informa la Secretaría de Turismo de Sinaloa.
Dijo que este miércoles, el puerto registró el arribo del crucero “Carnival Panorama”, con 4 mil 304 pasajeros y 1,414 tripulantes.
La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada de esta embarcación prevé una derrama económica de aproximadamente 7 millones de pesos para la ciudad, beneficiando de forma directa e indirecta a las familias locales.
Durante su estancia en el puerto, los visitantes internacionales recorrieron el icónico Malecón utilizando diversos medios de transporte local, como las tradicionales pulmonías, aurigas y autobuses turísticos; además de hacer consumo en restaurantes, tiendas de conveniencia y locales de artesanías.
Entre los puntos de mayor afluencia destaca la Glorieta Sánchez Taboada. En este emblemático sitio, los turistas disfrutan los intrépidos saltos de los clavadistas, aprovechan para tomarse fotografías del recuerdo y consumen productos locales como aguas frescas y cocos helados.
Se trata del segundo crucero en arribar en septiembre, mes en el que se tienen programados nueve arribos de embarcaciones internacionales.
De esta forma, Mazatlán fortalece su posición como uno de los puertos receptores de cruceros más atractivos del Pacífico mexicano, garantizando experiencias de calidad para los visitantes y prosperidad económica para el sector local.