$!Cruceristas inyectan 486 millones de pesos a la economía local: Sectur

La llegada de tres buques turísticos a Mazatlán, el Nieuw Amsterdam, Norwegian Jade y Carnival Panorama con 8 mil pasajeros beneficiaron a su paso por las zonas del centro histórico, la zona dorada y poblados rurales, indicó Sectur. De enero a la fecha Mazatlán ha recibido a 88 embarcaciones turísticas con más de 320 mil visitantes a bordo, de acuerdo a los datos oficiales. La visita de más de 8 mil cruceristas de este miércoles detonó la demanda de servicios de transportistas, el consumo en restaurantes, la compra en negocios de artesanías y la contratación de guías de turistas para conocer de las historias típicas de este puerto. Por las calles del centro de la ciudad, en la Plazuela Machado, la catedral, el mercado municipal y la zona de Olas Altas el tráfico se puso denso por la presencia de los cruceristas a bordo de los turibuses y por quienes decidieron caminar.

Este miércoles, en Mazatlán se vivió como un fin de semana largo con gran presencia de turistas en busca de llevarse la mejor experiencia, señalaron los guías. “Nos piden conocer la catedral, el mercado y caminar por la machado donde hay restaurantes y el teatro del pueblo”, nos relató Adrián con más de 6 años promoviendo los City tour por esta zona. Del mercado les llama la atención lo antigüedad y que hay ropa barata que diga Mazatlán y se la llevan de recuerdo, así que el sitio se llenó por varios pasillos. Los visitantes aprovecharon su estadía en el puerto para pasear por las playas, el Malecón y la Zona Dorada, así como para conocer atractivos y sitios de interés como El Clavadista, entre otros.

Para la Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuba, la llegada de tres cruceros el mismo día representa un fuerte impacto en la economía local. “Estamos muy contentos de la derrama económica que dejan en el puerto, porque no nada más vienen al destino de Mazatlán, sino que también van a los Pueblos Señoriales como Copala, La Noria, Concordia, donde dejan una derrama económica a los pueblos aledaños con vocación turística en Mazatlán”, afirmó. Los poblados que más demanda tienen entre el pasajero extranjero son el señorial del Quelite y Malpica de Concordia y que solo llegan a pausarse por algunas restricciones de las mismas navieras.