Cuando la trampa se vuelve costumbre en la empresa familiar

La trampa más peligrosa es la que aprendemos a llamar normalidad

La corrupción rara vez entra por la puerta grande. No llega escoltada ni anuncia su presencia. Se sienta a la mesa en silencio, se normaliza en conversaciones familiares y se justifica en decisiones “prácticas”. En la empresa familiar, suele vestirse de ayuda, confianza o estrategia. Y justo por eso es tan peligrosa. No empieza con un maletín lleno de billetes. Empieza con una concesión pequeña. Con un “no pasa nada”. Con un favorcito. Y muchas veces empieza en casa... o dentro de la empresa familiar. No porque seamos malos, sino porque aprendimos a normalizar lo que no deberíamos. Un acto de corrupción siempre necesita dos partes: alguien que ofrece y alguien que acepta; alguien que pide el favor y alguien que lo concede. Cuando una de las dos dice “no”, el acto no ocurre. El problema es que, en la empresa familiar, muchas veces ni siquiera lo llamamos corrupción. Le ponemos otros nombres: apoyo, ayuda, compensación, estrategia fiscal, confianza familiar. Y es ahí donde el límite empieza a borrarse.

Las pequeñas trampas que no llamamos corrupción

Empecemos por lo cotidiano. Por lo incómodo. Meter gastos personales de la familia a la empresa. Pagar sueldos que no se trabajan “porque siempre se ha hecho así”. Tener familiares en nómina que no operan, no deciden y no rinden cuentas. Registrar empleados que en realidad laboran para alguien más. “Optimizar” impuestos con esquemas que benefician a unos pocos y ponen en riesgo a la empresa. Entonces surgen las preguntas inevitables: ¿Es corrupción? ¿Es trampa? ¿Es abuso de poder? ¿O es solo una costumbre heredada que nadie quiso cuestionar? Tal vez no encaje en el estereotipo del gran escándalo, pero rompe algo que es de todos: la equidad, la confianza y la viabilidad de la empresa.

El verdadero daño no es fiscal, es cultural

Cada vez que normalizamos una ventaja injustificada, enviamos mensajes silenciosos: Que el parentesco pesa más que el mérito. Que el esfuerzo no siempre es lo que se premia. Que las reglas existen... pero se pueden doblar. El costo no aparece de inmediato en el estado de resultados. Aparece después: en la desmotivación de los equipos, en los conflictos familiares, en la ausencia de sucesores preparados, en empresas que dejan de ser sostenibles. La corrupción —incluso la pequeña— no solo daña al país. Daña el proyecto familiar que supuestamente queremos proteger.

‘El que esté libre de culpa...’

Aquí conviene bajar la voz. Nadie escribe estas líneas desde un pedestal. ¿Quién no ha justificado un gasto “por esta vez”? ¿Quién no ha ayudado a un familiar sin reglas claras? ¿Quién no ha preferido evitar una conversación incómoda? El que esté libre de culpa... que tire la primera piedra. El resto, quizá deberíamos soltar la piedra y asumir responsabilidad. Porque reconocer no es culparse. Reconocer es el primer paso para corregir.

Decir ‘no’ también es liderazgo

Decir “no” a una práctica que beneficia a corto plazo pero daña a largo plazo es incómodo. Decir “no” en familia es doblemente difícil. Pero ahí empieza la integridad real. No en los discursos, sino en las decisiones pequeñas cuando nadie está mirando. Decir “no” es: separar con claridad familia y empresa, pagar lo justo por el trabajo real, poner reglas antes que privilegios, entender que lo honesto no es perfecto, pero sí coherente.

Preguntas incómodas que valen la pena

¿Si esta práctica la revisara un tercero independiente, la defenderíamos sin vergüenza? ¿Esto fortalece a la empresa o solo evita un conflicto hoy? ¿Le explicaría esta decisión con orgullo a la siguiente generación? ¿Estamos cuidando el patrimonio... o consumiéndolo silenciosamente?

Entonces, ¿qué es lo honesto?