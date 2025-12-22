Cuando Shaquille O’Neal forzó un cambio en las reglas de la NBA

A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, Shaquille O’Neal se consolidó como una de las fuerzas más dominantes que jamás haya visto la NBA. Y por cierto, hay apuestas NBA con cuotas mejoradas en 1xBet que pueden hacerse en los mejores jugadores de este torneo.
Logró transformar el juego de los Lakers gracias a 3 elementos:
●su tamaño;
●su potencia;
●y su agilidad.
Sin embargo, esto también obligó a la propia liga a replantearse ciertas reglas para mantener el equilibrio competitivo. La estela que dejó "Shaq" no se mide únicamente en campeonatos o premios individuales, sino también en las modificaciones que provocó dentro del reglamento.
Uno de los cambios más notorios fue la reinterpretación de la defensa ilegal y la posterior instauración de la defensa en zona. Antes de 2001, la NBA prácticamente prohibía este tipo de defensa, lo que obligaba a los equipos a defender 1 contra 1. Para jugadores del nivel físico de Shaq, esto era una invitación al dominio absoluto.
Los rivales tenían dificultades para asignar un defensor capaz de resistir su envergadura, y las ayudas defensivas eran limitadas por la normativa. La liga, consciente de que esa superioridad física estaba llevando a un desequilibrio ofensivo, decidió flexibilizar las reglas e introducir la defensa en zona.
O’Neal era un anotador devastador cerca del aro, pero un lanzador de tiros libres notoriamente deficiente. Algunos equipos abusaban del “Hack-a-Shaq”, cometiéndole faltas intencionales lejos de la jugada para enviarlo a la línea y cortar el ritmo ofensivo de los Lakers. La NBA, con el tiempo, modificó las reglas para limitar este recurso, considerándolo poco estético y perjudicial para el espectáculo.
También hubo ajustes en la manera de interpretar faltas ofensivas y el uso del cuerpo en el poste bajo. Shaq utilizaba su corpulencia de forma tan contundente que forzó a los árbitros a redefinir qué era un “movimiento ilegal” al cargar hacia el aro. Esto buscaba diferenciar entre fuerza legítima y ventaja excesiva.
Como se ha podido ver, Shaquille O’Neal no solo dominó su era: la obligó a cambiar. Su impacto es una prueba de cómo un jugador excepcional puede transformar todo un deporte. Esto lo ha convertido en una de las más grandes leyendas en la historia de la NBA.