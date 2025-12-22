Cuando Shaquille O’Neal forzó un cambio en las reglas de la NBA

A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, Shaquille O’Neal se consolidó como una de las fuerzas más dominantes que jamás haya visto la NBA. Y por cierto, hay apuestas NBA con cuotas mejoradas en 1xBet que pueden hacerse en los mejores jugadores de este torneo.

Logró transformar el juego de los Lakers gracias a 3 elementos:

●su tamaño;

●su potencia;

●y su agilidad.

Sin embargo, esto también obligó a la propia liga a replantearse ciertas reglas para mantener el equilibrio competitivo. La estela que dejó “Shaq” no se mide únicamente en campeonatos o premios individuales, sino también en las modificaciones que provocó dentro del reglamento. Y en 1xBet hay apuestas con cuotas mejoradas que también están basadas en el reglamento del deporte.

Uno de los cambios más notorios fue la reinterpretación de la defensa ilegal y la posterior instauración de la defensa en zona. Antes de 2001, la NBA prácticamente prohibía este tipo de defensa, lo que obligaba a los equipos a defender 1 contra 1. Para jugadores del nivel físico de Shaq, esto era una invitación al dominio absoluto.

Los rivales tenían dificultades para asignar un defensor capaz de resistir su envergadura, y las ayudas defensivas eran limitadas por la normativa. La liga, consciente de que esa superioridad física estaba llevando a un desequilibrio ofensivo, decidió flexibilizar las reglas e introducir la defensa en zona.