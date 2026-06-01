Cuando empresarios comienzan a considerar irse, lo primero que se afecta no siempre es visible. Disminuye la disposición a invertir, a expandirse, a arriesgar capital o a desarrollar proyectos a largo plazo. La ciudad empieza a operar bajo una lógica defensiva. Las decisiones dejan de enfocarse en crecer y comienzan a enfocarse en sobrevivir

Últimamente he escuchado con mayor frecuencia una conversación que, honestamente, me genera preocupación. Amigos, empresarios, profesionistas y personas altamente preparadas comienzan a hablar sobre retirarse de la ciudad, del estado o incluso del país por temas relacionados con la inseguridad, el desgaste emocional o la falta de tranquilidad. Personas que durante años construyeron empresas, empleos, relaciones, patrimonio y comunidad, hoy contemplan la posibilidad de irse.

Y eso inevitablemente me lleva a una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando las personas más preparadas, más productivas o visionarias deciden marcharse?

Normalmente, cuando hablamos de “fuga de cerebros”, pensamos en científicos, investigadores o profesionistas que emigran hacia países con mejores oportunidades. Sin embargo, pocas veces reflexionamos que este fenómeno también ocurre dentro de las ciudades, de los estados y de las regiones. Empresarios que dejan de invertir, líderes que migran, emprendedores que prefieren crecer en otro lugar y talento que simplemente decide no quedarse.

La discusión suele centrarse en quienes se van. Pero quizá la verdadera pregunta es: ¿quién realmente pierde más cuando eso sucede?

Porque cuando una ciudad comienza a perder a sus cerebros, no pierde únicamente personas; pierde capacidad de construir futuro.

Las ciudades no crecen solo por infraestructura, turismo o inversión pública. También crecen por la calidad humana de quienes las habitan. Por las personas que generan empleo, que crean empresas, que desarrollan proyectos, que enseñan, que innovan y que inspiran a otros a quedarse. El capital humano es uno de los activos más importantes de cualquier sociedad, aunque muchas veces no se valore hasta que comienza a desaparecer.

Existe un concepto conocido como la “paradoja de la fuga de cerebros”, que plantea algo interesante: aunque un país o una región pierde talento cuando las personas migran, también pueden existir beneficios indirectos, como remesas, redes de conocimiento o incluso el eventual retorno de personas con experiencia internacional. En algunos casos, quienes se van regresan con nuevas ideas, capital y conexiones, si es que regresan...

Sin embargo, hay una diferencia importante entre migrar por crecimiento y migrar por desgaste.

Cuando las personas se van buscando mejores oportunidades de desarrollo, el fenómeno puede convertirse en intercambio de conocimiento. Pero cuando se van por miedo, cansancio, inseguridad o desesperanza, el impacto social y económico suele ser mucho más profundo. Porque no solo se pierde talento, también se pierde confianza colectiva.

Y la confianza es uno de los motores invisibles más importantes para el crecimiento de una ciudad.

Cuando empresarios comienzan a considerar irse, lo primero que se afecta no siempre es visible. Disminuye la disposición a invertir, a expandirse, a arriesgar capital o a desarrollar proyectos a largo plazo. La ciudad empieza a operar bajo una lógica defensiva. Las decisiones dejan de enfocarse en crecer y comienzan a enfocarse en sobrevivir.

Además, existe un efecto psicológico colectivo. Cuando personas admiradas o exitosas deciden retirarse, envían un mensaje silencioso al resto de la comunidad: “tal vez aquí ya no vale la pena construir”. Ese mensaje, aunque no se diga abiertamente, influye en la percepción de las nuevas generaciones, en la motivación de emprendedores jóvenes y en la visión de futuro de la sociedad.

La pérdida de talento no siempre se refleja inmediatamente en los números, pero sí deteriora lentamente el ecosistema económico y social. Menos innovación, menos liderazgo, menos generación de oportunidades y menos circulación de conocimiento.

Hay otro elemento importante que pocas veces se discute: el costo emocional de quienes permanecen. Porque cuando amigos, colegas o familiares comienzan a irse, quienes se quedan también experimentan incertidumbre. Surge la sensación de vulnerabilidad y aparece una pregunta incómoda: “Si ellos, que tienen capacidad y recursos, están pensando en irse... ¿qué significa eso para el resto?”

Esto genera una erosión silenciosa del sentido de pertenencia.

Y aquí es donde la conversación deja de ser solamente económica y se vuelve profundamente humana. Las ciudades no solo retienen personas por oportunidades financieras. También las retienen por identidad, seguridad, tranquilidad y esperanza.

Ninguna sociedad puede aspirar a crecer sostenidamente si su gente más preparada comienza a desconectarse emocionalmente de ella.

Pero también es importante entender algo: el talento no se retiene únicamente con discursos. Se retiene construyendo condiciones. Seguridad, certeza, institucionalidad, oportunidades de desarrollo, calidad de vida y entornos donde las personas sientan que pueden construir un futuro sin vivir constantemente bajo tensión.

Porque el problema no es solamente que alguien se vaya. El problema es todo lo que deja de ocurrir cuando esa persona decide irse.

La empresa que ya no se abrió.

Los empleos que ya no se generaron.

La inversión que ya no llegó.

La mentoría que alguien dejó de recibir.

Las ideas que nunca se desarrollaron.

La comunidad que perdió liderazgo.

A veces creemos que una ciudad pierde edificios, inversiones o empresas. Pero en realidad, lo más valioso que puede perder es su gente capaz.

Y quizá ahí está una de las reflexiones más importantes para cualquier sociedad: entender que cuidar el entorno donde viven las personas productivas, nobles, trabajadoras e inteligentes no es solo un tema político o económico. Es una estrategia de supervivencia colectiva.

Porque cuando los cerebros comienzan a irse, la pregunta ya no es quién se fue.

La verdadera pregunta es qué ciudad quedará después de eso.