¿Cuánto cuesta llevar a un comprador hasta la sala de ventas? Esto dicen los números de desarrollos en México

Pregúntale a una desarrolladora cuánto le costó cada lead el mes pasado y te contesta en segundos. Pregúntale cuánto le costó cada persona que de verdad entró a la sala de ventas y lo más probable es que haya un silencio, o que alguien prometa mandarte el dato más tarde. Tiene explicación. El costo por lead sale solo del administrador de anuncios. El costo por visita obliga a cruzar lo que tiene marketing con lo que anota ventas, y en muchas empresas esas dos áreas casi no comparten hojas de cálculo. El problema es que el departamento lo compra quien llegó al showroom y se sentó a revisar el plan de pagos. El formulario no compra nada.

La cifra que casi nadie pone en el reporte

Una referencia para México es el benchmark de costo por visita de Trichter Consulting , agencia de marketing inmobiliario con inteligencia artificial que trabaja con desarrolladoras en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Uruguay y Emiratos Árabes Unidos. El estudio reúne más de 10 operaciones inmobiliarias en el país entre 2024 y 2026. La cuenta es sencilla: inversión en pauta dividida entre visitas físicas al desarrollo o al showroom. Lo difícil es tener limpio el dato de visitas, porque depende de que alguien en la sala de ventas lo registre cada vez que entra un cliente. En las cuatro operaciones que miden la visita presencial de la misma forma, cada visita costó entre $1,003 y $3,316 pesos. La mediana fue de $2,678. Cuatro proyectos es una muestra chica, y el propio estudio lo dice sin rodeos. Aun así, es más de lo que suele aparecer en una presentación de resultados.

Cuando el lead caro termina saliendo barato

El dato que más llama la atención viene de dos desarrollos verticales en la Ciudad de México. Uno pagaba alrededor de 37% más por cada lead, y ese mismo proyecto terminó con visitas alrededor de 18% más baratas. Si alguien hubiera recortado presupuesto mirando solo el costo por lead, habría apagado la campaña equivocada. En una operación boutique, también en la capital, el lead aparecía en el administrador de anuncios a $48 pesos. Para cuando esa persona llegó a la cita, ya había costado casi $908. Es casi 19 veces más, y es el número que debería estar en la mesa cuando se discute el presupuesto del trimestre.

Lo que pasa después de agendar

En Los Cabos, dos operaciones turísticas recibieron un volumen de leads muy parecido. En una llegó a la cita el 30.6% de quienes habían agendado. En la otra, el 65.5%. La segunda terminó con alrededor de 73% más asistencias con una pauta comparable. Lo que cambió fue el tramo entre la agenda y la cita, que casi nunca aparece en los reportes de campaña. Quien ha estado en una sala de ventas un sábado conoce la escena: cita confirmada a las 11, el asesor esperando y nadie que llegue. Esa silla vacía ya se pagó en pauta.

Pachuca: de la visita a la venta

La visita tampoco es el final del camino. El caso de un desarrollo residencial en Pachuca publicado por Trichter sigue el embudo hasta la venta registrada. Entre octubre de 2025 y julio de 2026, el proyecto sumó 12 ventas con $10,915 dólares invertidos en Google y Meta Ads. Eso da unos $910 dólares de pauta por venta, cerca de $15,463 pesos al tipo de cambio de 17. De cada 100 visitas, 16 terminaron en venta. En el benchmark, ese mismo proyecto aparece con un costo por visita de $2,650 pesos. Doce ventas no alcanzan para sacar conclusiones generales, y el caso lo reconoce. También aclara que Trichter manejó la pauta y el seguimiento hasta la visita, y que el cierre lo hizo el equipo comercial de la desarrolladora. Es raro ver esa línea en un caso comercial.

Mazatlán, 27 meses después

Mazatlán tiene su propio reto. Hay muchos desarrollos cerca de la playa y, vistos desde fuera, se parecen bastante. LAFHER comercializaba ahí Turquesa, a tres minutos del mar. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, según el caso de LAFHER en Mazatlán documentado por Trichter , el proyecto acumuló 826 citas calificadas y más de $120 millones de pesos en ventas concretadas. La definición de cita calificada era estricta: solo contaba quien llegaba a la reunión, en persona o por Zoom. Las cifras las corroboró la dirección comercial de LAFHER. Y no salieron de un mes bueno. Fueron 27 meses seguidos de operación. En una plaza tan competida, un mes de campaña fuerte se nota poco si después se apaga todo.

Antes del próximo presupuesto