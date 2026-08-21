Un conflicto de interés puede costar poco si se detecta a tiempo y se corrige con madurez. Pero puede costar miles, millones o incluso la estabilidad de una empresa cuando se convierte en fraude, litigio, pérdida de confianza, rotación, deterioro reputacional o decisiones estratégicas equivocadas

En las empresas hay costos que se ven con facilidad. La nómina, la renta, los impuestos, los créditos, los proveedores, la gasolina, los inventarios o las comisiones. Son costos que aparecen en los reportes y que, de una u otra forma, terminan reflejándose en los estados financieros. Pero existen otros costos más silenciosos, más difíciles de medir y muchas veces más peligrosos. Uno de ellos es el conflicto de interés.

Un conflicto de interés ocurre cuando una persona dentro de la organización toma, influye o participa en una decisión donde sus intereses personales, familiares, económicos o emocionales pueden chocar con los intereses de la empresa. No siempre implica corrupción directa. A veces empieza de forma sutil: contratar a un familiar sin el perfil adecuado, favorecer a un proveedor conocido, autorizar compras con beneficios personales, proteger a un colaborador por amistad, ocultar información para conservar poder o tomar decisiones pensando más en la conveniencia individual que en el bien del negocio.

La pregunta importante no es solo si existe o no un conflicto de interés. La pregunta verdaderamente empresarial es: ¿cuánto cuesta?

La respuesta no tiene una cifra única. Un conflicto de interés puede costar poco si se detecta a tiempo y se corrige con madurez. Pero puede costar miles, millones o incluso la estabilidad de una empresa cuando se convierte en fraude, litigio, pérdida de confianza, rotación, deterioro reputacional o decisiones estratégicas equivocadas.

El primer costo es el tiempo directivo. Cuando una empresa tiene conflictos internos, los líderes dejan de dirigir y empiezan a administrar tensiones. Gerentes, directores y dueños invierten horas en aclarar versiones, revisar decisiones, mediar relaciones, investigar rumores o resolver consecuencias. Algunos análisis organizacionales señalan que los mandos pueden llegar a dedicar entre 30 por ciento y 50 por ciento de su tiempo a atender conflictos. Si ese tiempo se tradujera a pesos, muchas empresas descubrirían que una parte importante de su nómina directiva se está consumiendo en reparar problemas que pudieron prevenirse.

El segundo costo es la mala decisión. Éste quizá es el más grave. Cuando una decisión se toma con sesgo personal, la empresa deja de elegir lo que más le conviene y empieza a elegir lo que conviene a alguien en particular. Se compra más caro, se contrata peor, se asignan oportunidades injustamente, se toleran desempeños bajos o se protege a quien no debería ser protegido. El problema no siempre explota de inmediato. Muchas veces se acumula lentamente hasta convertirse en pérdida de rentabilidad, baja productividad o deterioro de la cultura.

Un conflicto de interés también cuesta confianza. Y la confianza es uno de los activos invisibles más valiosos dentro de una empresa. Cuando el equipo percibe favoritismos, arreglos internos o decisiones poco transparentes, empieza a desconectarse emocionalmente. Aparece la frase silenciosa: “Aquí no importa el mérito, importa la cercanía”. Y cuando esa percepción se instala, la motivación cae. Las personas dejan de esforzarse, se protegen, se callan o se van.

Ahí aparece otro costo: la rotación. Un colaborador talentoso difícilmente permanece mucho tiempo en una empresa donde las reglas no son claras o donde las decisiones se perciben manipuladas. La salida de talento implica reclutar, capacitar, esperar curvas de aprendizaje y asumir errores de adaptación. Pero también implica algo más profundo: pérdida de conocimiento, pérdida de ritmo y pérdida de credibilidad interna.

El conflicto de interés también puede generar costos legales, auditorías, sanciones y desgaste administrativo. Cuando el problema escala, la empresa debe invertir en abogados, revisiones, investigaciones, conciliaciones o procesos disciplinarios. En casos graves, puede haber demandas, multas o incluso afectaciones fiscales y regulatorias. Lo que inició como una decisión mal gestionada puede terminar convirtiéndose en una contingencia formal.

Desde la teoría económica y el gobierno corporativo, este fenómeno se relaciona con los costos de agencia. Es decir, los costos que aparecen cuando quien toma decisiones no necesariamente actúa alineado con los intereses del dueño, de los socios o de la organización. Para reducir ese riesgo, la empresa tiene que invertir en monitoreo, controles, auditorías, políticas, autorizaciones y mecanismos de rendición de cuentas. Todo eso cuesta. Pero cuesta más no tenerlo.

Porque cuando no existen reglas claras, el conflicto de interés se vuelve parte de la cultura. Y cuando se normaliza, la empresa deja de sorprenderse. Se vuelve común que alguien recomiende a su proveedor, que un gerente proteja a su equipo aunque no entregue resultados, que se autoricen gastos sin suficiente revisión o que ciertas personas tengan privilegios no declarados. En ese momento, el costo deja de ser un incidente y se convierte en sistema.

Para estimar el costo de un conflicto de interés, una empresa puede empezar con una fórmula sencilla: horas invertidas por las personas involucradas, multiplicadas por su costo hora, más pérdidas por decisiones equivocadas, más costos legales o administrativos, más impacto en rotación, productividad y reputación. Aunque no todo pueda medirse con exactitud, hacer el ejercicio permite visibilizar lo que normalmente se minimiza.

El conflicto de interés no solo cuesta dinero. Cuesta claridad, justicia, velocidad, reputación y confianza. Y cuando una empresa pierde confianza, empieza a pagar intereses invisibles todos los días.

Por eso, las empresas necesitan políticas claras, declaraciones de conflicto, comités de decisión, compras transparentes, criterios objetivos de contratación y una cultura donde las personas puedan decir: “Esto puede representar un conflicto”, sin miedo y sin vergüenza. Reconocerlo no debería verse como culpa, sino como madurez organizacional.

Una empresa profesional no es aquella donde nunca existen conflictos de interés. Eso sería ingenuo. Una empresa profesional es aquella que los identifica, los declara, los gestiona y evita que contaminen sus decisiones.

Al final, un conflicto de interés cuesta tanto como la empresa tarde en verlo, reconocerlo y corregirlo.

Porque cuando el interés personal se sienta en la mesa de decisión sin ser declarado, la empresa no solo arriesga dinero.

Arriesga su criterio.