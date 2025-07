$!Cumple Carnes Selectas Nayarit con rifa de un auto nuevo tras apertura de su tercera sucursal en Mazatlán

La señora portó el trébol de cuatro hojas y se llevó el vehículo gracias al número de participante 1658; de hecho, fue la sexta en salir de la tómbola, ya que los primeros cinco seleccionados no aparecieron en el evento.

La ganadora saltó de emoción al escuchar su número y pasó al frente junto a su familia para recibir su premio.

“Yo le pedí mucho a mi Dios porque estoy en un proceso de cáncer y la verdad salí de ese problema. Le pedí que me diera esta oportunidad para yo tener un apoyo”, expresó Margarita al recibir su premio.

“Muy agradecida con todos y qué bueno que están haciendo esto para ayudar a la gente. Tuve mucha fe e incluso no iba a venir porque me sentía un poco mal, pero otras veces que me he sacado rifas también me pongo mal y mira, me la saqué”.