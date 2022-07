De 2018 a 2019 se habrían perdido $3,831 millones en inversión en Culiacán por eliminar Ceprofies

De acuerdo con cifras presentadas por el Diputado local Jesús Alfonso Ibarra Ramos, de 2018 a 2019 el municipio de Culiacán dejó de recibir en inversión 3 mil 831.06 millones pesos debido a la eliminación de los Certificados de Promoción Fiscal.

Reconoció la intención del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil de regresar estos estímulos fiscales para promover la inversión en el municipio.

“Para nosotros es muy importante y muy acertada la decisión del presidente municipal de ofrecer otra vez, dar esa oportunidad de los Ceprofies. Porque los Ceprofies impactan directamente en la inversión, y la inversión es el motor de la economía, si no tenemos inversión, no hay generación de empleo, no incrementa la productividad, no incrementa el consumo. Es una cadenita. No incrementa recaudación”, dijo el Legislador de Morena.

Ibarra Ramos, dio a conocer que en 2015 se otorgaron 59 Ceprofies, lo que generó una inversión para el municipio de 6 mil 464 millones de pesos; en 2016 fueron 74 los certificados otorgados y la derrama alcanzó 5 mil 251 millones de pesos en inversión. En 2017 se otorgaron 64 Ceprofies, significando una inversión de 8 mil 421 millones de pesos; mientras que en 2018 se dieron 20, con una inversión de 3 mil 943 millones de pesos.

De 2019 a 2021, la inversión que llegó a través de Ceprofies bajó de manera considerable. Tan solo de 2018 a 2019 cuando se dio un certificado, la inversión fue de solamente de 112 millones, al ser comparada con el año anterior cuando se otorgaron 20 Ceprofies, la inversión perdida fue 3 mil 831.06 millones de pesos.

Para 2020 año en que se otorgó un Ceprofies, la inversión al municipio mediante esta modalidad fue de 297 millones de pesos. En 2021 se otorgó un Ceprofies, con inversión de 248 millones de pesos.

Los Certificados de Promoción Fiscal fueron eliminados por el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quién argumentaba era un recurso inconstitucional.

Luego del desafuero de Estrada Ferreiro, su sustituto Juan de Dios Gámez Mendívil ha hecho pública su intención de regresar los Ceprofies.