$!De la semilla a la taza: ‘The Coffee Experience’ busca impulsar la cultura cafetera y a emprendedores en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de generar más comunidad en torno al café y darles más visibilidad a los cafeteros locales, Grupo Café El Marino y Grupo Panamá se han unido para The Coffee Experience, un evento creado para celebrar la cultura del café con talleres especializados, conferencias y degustaciones. The Coffee Experience se llevará a cabo de 15:00 a 19:00 horas el sábado 17 de octubre en La Casona de la Machado y tendrá un costo de $250 pesos por persona, excepto para menores de 10 años, quienes podrán ingresar de forma gratuita. La presentación del evento estuvo encabezada por Marlon Hernández, Gerente de ventas de Café El Marino; Francesca Negreros, de Casona de la Machado; Alejandra Gomez, Gerente de Marketing de Café El Marino; y Norberto Rojas, Gerente de División Fine Dining de Grupo Panamá. Si bien es la primera vez que el evento se llevará a cabo en Mazatlán, se trata de su cuarta edición, pues las primeras tres tuvieron lugar en Culiacán. Es con motivo del 76 aniversario de Café El Marino que llega por primera vez al puerto con un formato más amplio e interactivo, diseñado para recibir a familias y amantes del café de todas las edades. Durante la rueda de prensa, se destacó la alianza estratégica entre Café El Marino y Grupo Panamá, dos instituciones mazatlecas que unen esfuerzos con la visión de generar más comunidad y respaldar al gremio barístico y gastronómico. Alrededor de ocho marcas son las que se han unido a Café el Marino y Grupo Panamá para la realización de The Coffee Experience: Danlú Caffe, Lado Oeste, Juan Pán, Luchis Bakery, LAMARQUE, Butter Cookies, La Olivia y Cayenna.

Alejandra Gómez, Gerente de Marketing de Café El Marino, mencionó que el evento nació con la intención de agradecer a la comunidad que los ha acompañado a lo largo de 76 años e impulsar a las cafeterías locales, brindándoles una plataforma para darse a conocer y educar al público sobre lo que hay detrás de una gran taza de café. Por su parte, Norberto Rojas, Gerente de la División Fine Dining de Grupo Panamá, enfatizó que este esfuerzo busca amalgamar a la comunidad de barras de café y enviar un mensaje positivo de unidad en Mazatlán. “El concepto de Coffee Experience nace con toda la mejor intención de compartir la cultura del café desde el campo hasta ya en una taza final (...) Que también es uno de los objetivos del evento, que sea muy interactivo, que disfrutes el café, pero que además de disfrutar el café puedas aprender mucho más de lo que hasta el día de hoy conocemos de de esta cultura tan padre”, compartió.