Del éxito al legado: construir algo que merezca perdurar

Hay éxitos que llenan una cuenta bancaria, ocupan una oficina, aparecen en un reconocimiento o llevan nuestro nombre en una puerta. Pero existen otros que difícilmente caben en un balance: son los que fortalecen familias, mejoran organizaciones, desarrollan personas y continúan generando bienestar cuando quien los construyó ya no está.
Tal vez por eso una de las preguntas más importantes para cualquier empresario no sea únicamente: ¿qué quiero lograr?, sino ¿para qué quiero lograrlo?
Alcanzar una meta puede representar éxito. Encontrar sentido a lo alcanzado es lo que puede convertirlo en legado.
Durante décadas hemos asociado el éxito con tener más: más ventas, más patrimonio, más reconocimiento, más influencia o más crecimiento. Y no hay nada negativo en ello.
El problema surge cuando confundimos el éxito con el significado.
Una empresa puede multiplicar sus utilidades mientras deteriora sus relaciones. Una persona puede alcanzar una posición privilegiada y descubrir que no tiene con quién compartirla. Una familia puede acumular riqueza durante generaciones y perder aquello que daba sentido a ese patrimonio: la confianza, la unidad y el propósito común.
Por eso resulta tan relevante distinguir entre el éxito transitorio y el éxito perdurable.
El primero responde a una meta. El segundo responde a una pregunta más profunda:
En el libro “El éxito que perdura”, Jerry Porras, Stewart Emery y Mark Thompson encontraron que las personas capaces de generar un impacto duradero no se distinguen únicamente por sus logros, sino por el significado que dan a su vida, por su compromiso con una causa y por su capacidad de perseverar en aquello que consideran importante. En otras palabras, el éxito que perdura está menos relacionado con el reconocimiento y más con la trascendencia.
Las empresas familiares suelen preguntarse cuánto patrimonio dejarán a la siguiente generación.
Quizá deberían preguntarse algo más importante: ¿Qué clase de familia queremos seguir siendo gracias al patrimonio que estamos construyendo?
Porque una sucesión no consiste solamente en transferir acciones. Consiste en transmitir responsabilidad.
No basta con entregar una empresa rentable; también deben transmitirse los criterios para conservarla, transformarla y hacerla crecer sin perder aquello que le dio origen.
Por eso el protocolo familiar, el gobierno corporativo y la planeación de la sucesión son mucho más que herramientas técnicas. Son mecanismos para convertir valores, visión y propósito en decisiones concretas.
El fundador puede construir la empresa. Pero si realmente desea trascender, necesita construir también las condiciones para que otros puedan continuarla sin depender permanentemente de él.
Me gusta pensar en la empresa familiar como un árbol.
El fundador planta la semilla. La primera generación fortalece el tronco. Las siguientes generaciones extienden las ramas.
Pero un árbol sano no vive únicamente de lo que ocurrió cuando fue sembrado. Necesita raíces profundas, capacidad de adaptación y nuevas ramas capaces de crecer hacia la luz.
El legado funciona de la misma manera. Las raíces representan los valores. El tronco, las instituciones y las reglas. Las ramas, las nuevas generaciones. Y los frutos representan el valor que la empresa devuelve a la familia, a sus colaboradores, a sus clientes y a la sociedad.
Si una generación pretende conservar el árbol exactamente igual, podría impedir su crecimiento.
Si otra decide cortar sus raíces para reinventarlo todo, podría destruirlo.
La continuidad verdadera consiste en conservar las raíces mientras se permite que las ramas sigan creciendo.
Uno de los ejemplos que destacan Porras, Emery y Thompson es Nelson Mandela. Su historia demuestra que el éxito perdurable no depende de la perfección ni de circunstancias favorables, sino de la capacidad de comprometerse con aquello que realmente importa.
Los autores denominan esta idea el “efecto Mandela”: la capacidad de construir un legado duradero mediante convicción, perseverancia y servicio.
Para los empresarios, la enseñanza es profunda. No necesitamos ser perfectos para trascender.
Necesitamos claridad sobre lo que vale la pena defender, humildad para aprender y generosidad para preparar a quienes continuarán el camino.
El fundador que concentra todo el conocimiento puede sentirse indispensable.
El fundador que comparte su conocimiento empieza a ser trascendente.
Porque el patrimonio puede heredarse, pero el propósito debe enseñarse.
Una empresa puede pasar de generación en generación a través de sus activos, pero solo perdurará cuando las siguientes generaciones comprendan para qué fue construida y asuman la responsabilidad de mejorarla.
Por eso, cuando hablamos de sucesión, quizá la pregunta principal no sea quién ocupará la dirección general.
La pregunta verdaderamente importante es: ¿Quién tendrá la capacidad, el carácter y el propósito para cuidar aquello que otros construyeron antes que él?
Al final de nuestra vida profesional, probablemente nadie recordará únicamente cuánto facturamos o cuántos cargos ocupamos. Recordarán a quién ayudamos a crecer. Qué familias fortalecimos. Qué conocimientos compartimos. Qué conflictos ayudamos a resolver. Y qué dejamos funcionando cuando decidimos hacernos a un lado.
El éxito transitorio pregunta: ¿Qué logré?
El éxito perdurable pregunta: ¿Qué quedó mejor porque yo estuve aquí?
Porque construir una empresa es un logro. Construir algo que siga haciendo el bien cuando ya no estemos es trascender.