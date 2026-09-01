$!Derrama turística de verano disminuye 2% en Mazatlán, baja gasto y percepción de seguridad

La temporada vacacional de verano de 2026 dejó en Mazatlán una derrama económica estimada en 4 mil 122 millones de pesos, cifra inferior a los 4 mil 233 millones registrados durante el mismo periodo de 2025, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán. Al presentar los resultados de las encuestas aplicadas a visitantes, la presidenta de Canaco Servytur, Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, señaló que la reducción fue cercana al 2 por ciento y, aunque no la consideró significativa, reconoció la necesidad de reforzar las acciones para evitar una mayor caída durante el cierre del año. “En resumidas cuentas, no tuvimos una disminución tan significativa; estamos hablando de un 2 por ciento que no representa mucho, pero sí necesitamos seguir trabajando para que el cierre del año no se venga abajo”, comentó. “Tuvimos un buen periodo de verano, es cierto que hay situaciones en las que se tiene que trabajar”, agregó. Este estudio se llevó a cabo entre el 16 de julio y el 30 de agosto, en el cual fueron encuestados mil visitantes nacionales e internacionales, hombres y mujeres de entre 18 y 80 años, en puntos de alta afluencia como Olas Altas, el Centro Histórico, la Zona Dorada, el Monumento al Pescador y diferentes sectores del Malecón con el objetivo de conocer la opinión y el comportamiento de los visitantes durante el periodo vacacional.

Cázarez Oliveros expresó que el levantamiento de la información estuvo a cargo de personal capacitado de la propia Cámara y se efectuó bajo criterios metodológicos para garantizar la confiabilidad de los resultados. Uno de los principales retrocesos, además de la derrama económica, se presentó en la percepción de seguridad, donde el 67.2 por ciento de los visitantes la calificó como buena, frente al 78 por ciento que respondió de esa manera durante 2025. Otro 15 por ciento consideró que la seguridad fue excelente, el 12 por ciento la calificó como regular y el 5.6 por ciento tuvo una mala percepción de seguridad, destacando que en la encuesta del año pasado no se habían registrado respuestas dentro de esta última categoría, por lo que la dirigente empresarial reconoció que todavía existen aspectos que deben atenderse para que Mazatlán continúe siendo considerado un destino confiable. “Tenemos que seguir trabajando en hacer las cosas bien y lograr que Mazatlán se siga sintiendo como un lugar seguro”, declaró. Otro de los aspectos que registró una baja fue el referente al gasto general promedio por persona, el cual pasó de 3 mil 300 pesos en 2025 a 2 mil 400 pesos durante este verano, lo que representa una reducción de 900 pesos. También disminuyó la estancia promedio, ya que los visitantes permanecieron 4.5 días en Mazatlán, frente a los 5.3 días reportados el año anterior, llegando a reducir también la calificación general otorgada al destino la cual bajó de 9.6 a 9.4 por ciento, aunque, a pesar de esta reducción, el 99.5 por ciento de los turistas manifestó que recomendaría visitar Mazatlán. Entre los aspectos positivos que se registraron en esta encuesta, las playas se mantuvieron como el principal atractivo de Mazatlán, al ser mencionadas por el 87.1 por ciento de los participantes. En segundo lugar, apareció la gastronomía, con 6.9 por ciento, seguida del Malecón, con 4.9, la atención de la gente, con 0.6, los servicios, con 0.4 y el Gran Acuario Mazatlán, con 0.1 por ciento.

El principal mercado emisor de turistas fue el centro y norte de Sinaloa, de donde procedió el 12.7 por ciento de los visitantes, por encima del 10.3 por ciento registrado en 2025. En lo que respecta al resto de los visitantes, Coahuila representó el 11.3 por ciento, seguido de Durango con 11.2 por ciento, Nuevo León, con 9.6, Jalisco, con 9.3, Chihuahua, con 8.5, y Ciudad de México, con 7.5 por ciento. También se registraron visitantes procedentes de Zacatecas, con 4.6 por ciento, Baja California, 4.5, Nayarit, 3.6, Sonora, 3.3, y Guanajuato, 2.8 por ciento. Estados Unidos representó el 1.3 por ciento de los turistas encuestados, el sur de Sinaloa, 1.1,San Luis Potosí, 1 por ciento; y Michoacán, otro 1 por ciento. Con participaciones inferiores al 1 por ciento se encontraron Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se reportaron visitantes procedentes de Canadá, Francia y España.

Autobús supera al vehículo propio como medio de llegada En materia de transporte, el autobús fue el principal medio utilizado para llegar a Mazatlán, con el 41.9 por ciento, por encima del 37.6 por ciento registrado durante 2025, seguido por el vehículo propio que representó el 38.4 por ciento, después de alcanzar 43.4 por ciento el año pasado y el 19.7 por ciento restante arribó por avión. Para trasladarse dentro de la ciudad, el 32.2 por ciento utilizó su propio vehículo y el 28.2 por ciento recurrió a las pulmonías, mientras que las plataformas digitales concentraron el 13.5 por ciento, los aurigas, el 9.8, el transporte urbano, el 6.6, y los taxis, el 5.6 por ciento.