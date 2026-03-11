$!Desarrollo inmobiliario aporta el 42% de la inversión privada que registra Sinaloa

El 42 por ciento de los 128 mil millones de pesos de inversión privada que suma Sinaloa en los últimos cuatro años, lo aporta el desarrollo inmobiliario, pese a los retos que enfrentan.
En el marco del Quinto Foro Inmobiliario, se destacó que Mazatlán vive su mejor momento como polo de desarrollo ante un mundo exigente y competido.
El evento que reúne a más de 20 desarrolladores importantes de la región ven a Mazatlán como un destino que ofrece certeza jurídica y rentabilidad aún y con los retos que enfrenta, destacó en su discurso Feliciano Castro Melendrez, Secretario de Economía estatal.
Sostuvo que en cifras a nivel Estado, el sector aporta el 43 por ciento de 128 mil millones de pesos de inversión privada de los últimos cuatro años.
“La inversión privada en Sinaloa en los últimos cuatro años del Gobierno del doctor Rubén Rocha suman ya 128 mil millones de pesos de inversión privada. Por cierto, concentrada principalmente en el último 80 por ciento en Culiacán y Mazatlán. Y la construcción tiene una presencia tan significativa en el producto interno bruto que alcanza alrededor de 43 por ciento de la inversión realizada en Sinaloa. Estamos hablando en buena medida, buena parte de esto del desarrollo inmobiliario. Y junto la actividad inmobiliaria genera alrededor del 10 por ciento del Producto Interno Bruto de Sinaloa”.
Pero se trata, resaltó, del desarrollo del patrimonio familiar y del papel tan importante que los desarrolladores dan la certeza en ello.
Destacó que hablar de desarrollo es hablar de inversión privada en Sinaloa, dónde hay polos de desarrollo en el norte, como Topolobampo, que registra una inversión de 12 mil millones de dólares, donde ya opera la empresa GPO con alrededor de 6 mil 300 millones y con alrededor del 70 por ciento y Mexinol con 300 millones de dólares.
En el sur, expuso los siete hoteles en construcción y están por concretarse otros siete proyectos, así como en la minería que ya hay varios en operación.
Mexinol inicia la construcción de su planta a finales del mes de abril, con una inversión de 3 mil 300 millones de dólares. Todo esto propicia sin duda alguna el desarrollo, genera inversión y particularmente convoca al desarrollo inmobiliario”, asentó.
El otro gran polo, añadió, tiene que ver con la inversión para el desarrollo turístico, el desarrollo inmobiliario en el puerto de Mazatlán.
“Hay siete hoteles muy importantes en construcción y habrá de iniciarse la construcción ya formalizada de otros siete proyectos”, indicó.
“Y si de la minería hablamos, hay 35 proyectos. Varios de estos en exploración, otro ya en operación. De tal manera que la convergencia de la inversión privada, la inversión extranjera directa y la inversión pública van a propiciar las condiciones para que Sinaloa alcance niveles de desarrollo que propicien otra dinámica y otro bienestar para la comunidad”.
Para los municipios, habló de que el Estado invirtió en obras de infraestructura pública alrededor de 25 mil millones de pesos activando circulante, dinamizando al mercado local con dimensión social y productiva.
Indicó que es el momento de trascender y en el 2023 se aprobó la Ley Inmobiliaria en Sinaloa, que por más de 3 años tenían las inmobiliarias con esta iniciativa trabada.
“Construyendo el futuro con visión de Horizonte es lo que está impulsando el sector Inmobiliario de Mazatlán”, reiteró.
Luciano Carrasco Altamirano, presidente de AMPI Mazatlán, en su mensaje de bienvenida llamó a confiar en el destino con todo y sus retos porque es uno de los destinos hoy en día de los más competitivos.
Agradeció a todos los Inmobiliarios que se dieron cita desde distintos lugares de la región noroeste a este encuentro de negocios.
Mientras que el experto Jesús Gastéllum habló de tener competencia no solo a Los Cabos, sino Medellín, Colombia, por lo cual les impartió la ponencia “Elevate Alta Dirección Inmobiliaria”, en la que destacó las grandes oportunidades de Mazatlán.
“No son la última Coca del desierto, tienen a todo el mundo compitiendo por el mercado, aún y que Mazatlán tenga la playa más hermosa del planeta”, así que llamó a mostrar las oportunidades que hacen únicos a los lugares.
“Su ubicación es privilegiada pero el éxito no está en que el mercado internacional mejore, que baje la intención del mundo, Mazatlán está en el mapa y Mazatlán se va a poder contigo y sin ti”, recomendó.
Destacó que México es un país espectacular y que hay temas de seguridad pero ocurren en todo el mundo.