$!Desarrollo inmobiliario aporta el 42% de la inversión privada que registra Sinaloa

El 42 por ciento de los 128 mil millones de pesos de inversión privada que suma Sinaloa en los últimos cuatro años, lo aporta el desarrollo inmobiliario, pese a los retos que enfrentan. En el marco del Quinto Foro Inmobiliario, se destacó que Mazatlán vive su mejor momento como polo de desarrollo ante un mundo exigente y competido. El evento que reúne a más de 20 desarrolladores importantes de la región ven a Mazatlán como un destino que ofrece certeza jurídica y rentabilidad aún y con los retos que enfrenta, destacó en su discurso Feliciano Castro Melendrez, Secretario de Economía estatal. Sostuvo que en cifras a nivel Estado, el sector aporta el 43 por ciento de 128 mil millones de pesos de inversión privada de los últimos cuatro años. “La inversión privada en Sinaloa en los últimos cuatro años del Gobierno del doctor Rubén Rocha suman ya 128 mil millones de pesos de inversión privada. Por cierto, concentrada principalmente en el último 80 por ciento en Culiacán y Mazatlán. Y la construcción tiene una presencia tan significativa en el producto interno bruto que alcanza alrededor de 43 por ciento de la inversión realizada en Sinaloa. Estamos hablando en buena medida, buena parte de esto del desarrollo inmobiliario. Y junto la actividad inmobiliaria genera alrededor del 10 por ciento del Producto Interno Bruto de Sinaloa”.

Pero se trata, resaltó, del desarrollo del patrimonio familiar y del papel tan importante que los desarrolladores dan la certeza en ello. Destacó que hablar de desarrollo es hablar de inversión privada en Sinaloa, dónde hay polos de desarrollo en el norte, como Topolobampo, que registra una inversión de 12 mil millones de dólares, donde ya opera la empresa GPO con alrededor de 6 mil 300 millones y con alrededor del 70 por ciento y Mexinol con 300 millones de dólares. En el sur, expuso los siete hoteles en construcción y están por concretarse otros siete proyectos, así como en la minería que ya hay varios en operación. Mexinol inicia la construcción de su planta a finales del mes de abril, con una inversión de 3 mil 300 millones de dólares. Todo esto propicia sin duda alguna el desarrollo, genera inversión y particularmente convoca al desarrollo inmobiliario”, asentó. El otro gran polo, añadió, tiene que ver con la inversión para el desarrollo turístico, el desarrollo inmobiliario en el puerto de Mazatlán. “Hay siete hoteles muy importantes en construcción y habrá de iniciarse la construcción ya formalizada de otros siete proyectos”, indicó.