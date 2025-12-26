$!Destaca Sinaloa entre destinos para organizar congresos y reuniones

A lo largo de 2025, Sinaloa se ubicó como uno de los destinos que más destacaron en el País para el segmento de la industria de congresos y reuniones. En un comunicado, la Secretaría de Turismo informó que en Sinaloa esta actividad dejó en el año una derrama económica superior a 3 mil millones de pesos Durante 2025 se realizaron en la entidad 191 eventos con más de 322 mil asistentes, según detalló en el boletín.

Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo estatal, señaló que tan solo en Mazatlán se llevaron a cabo 162 de dichos eventos, con más de 279 mil asistentes. “A partir del 20 de diciembre estamos recibiendo las últimas convenciones y grupos que tenemos este año. Vamos a cerrar con los grupos de Testigos de Jehová en el Centro de Convenciones de Mazatlán”, afirmó. Esta Convención de Testigos de Jehová se llevó a cabo en dos fases: la primera los días 20 y 21 de diciembre y la segunda los días 27 y 28 del mes, con la asistencia de más de 9 mil personas en total. Para los primeros meses de 2026 se espera seguir en la misma dinámica y que sigan proyectando a Sinaloa a nivel internacional.