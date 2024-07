“Yo siempre he sido un apasionado de los carros desde que era muy niño, me atraía el verlos y saber identificar las diferentes marcas de todos los autos, entonces, de alguna manera por motivos familiares yo empecé a tener el gusto por el cuidado, tenerlos bien lavados, muy limpios, encerados y pulidos. Cuando yo tendría aproximadamente 12 o 13 años de edad fue cuando yo comienzo a incursionar de una manera muy entusiasta pero sin tener los conocimientos profesionales con los que hoy cuento”, comentó.

“El detallado viene desde cosas muy básicas, desde la limpieza, interiores, o por ejemplo si derramas algún líquido o comida es limpiarlo y retirar todo eso para que evidentemente no esté sucio y que no se penetre ningún tipo de olor; el trabajo va desde eso hasta un lavado, encerado o un pulido, que ya son trabajos que requieren mucho más detalle y conocimientos, tales como es una corrección de pintura, tratamientos cerámicos, que vienen a formar parte del segmento de protección y el PPF, que es una película que se instala para protegerlo”, destacó Hermosillo.

“Creo que definitivamente la pandemia fue un punto que me dio mucho, ya que hizo me viera mucha gente, porque si bien llegamos a una etapa en la que no todo mundo estábamos en stand by, a través de las recomendaciones, del boca en boca, y por supuesto las redes sociales fueron de mucha ayuda, ya que cuando yo hacía un servicio a un cliente mío, él terminaba satisfecho con lo que yo hacía y me recomendaban en sus redes a través de historias, publicaciones, etcétera; así es como yo empiezo a darme a conocer”, dijo.

“La certificación es un distintivo que no se le da a cualquiera, evidentemente hay pocas personas en el mundo que están certificadas, porque las personas que se dedican a esto van buscando que haya poca gente dentro, personas que realmente estén comprometidas con la calidad y el uso de productos de gama premium; entonces, además de que te da un distintivo por llegar al máximo en preparación, te certifican para que tu negocio sea parte de una red de profesionales que al final te da a ti como cliente la certeza y seguridad de que lo que hará el establecimiento, se hará con productos y servicios de mucho cuidado y con las técnicas correctas sobre todo”.

Pese a ya ser reconocido por muchos clientes importantes en la ciudad y la región, el objetivo de Diego es llegar a ser reconocido a nivel nacional por su buen trabajo, más ahora que se convirtió en el primer sinaloense con una certificación internacional en el detallado automotriz, situación que lo llena de orgullo y lo motiva seguir mejorando día con día para cumplir todas sus metas y ser un referente en la industria.

“Es algo que yo no sabía, hay una asociación internacional que va de alguna manera administrando este tipo de certificaciones, y bueno, para mí fue una sorpresa cuando me entregan el reconocimiento y me hacen saber que a aquí en Sinaloa no había alguien que contara con tal preparación profesional en el detallado automotriz. Por supuesto ésto viene a llenarme de orgullo y felicidad por el hecho de llegar a obtener el grado de una certificación tan importante que es reconocida en el mundo entero por detalladores profesionales”, contó.

“Por supuesto creo que el haber concluido y aprobado la certificación me abrió el panorama mental de ya cruzar por mi mente la idea de expandirse a nuevos horizontes, el saber qué quiero ser un referente para mi estado, pero sobre todo de los más reconocidos quizás a nivel nacional; por supuesto que seguiremos trabajando en eso y voy a seguir buscando ese tipo de reconocimientos’’.

Algo que llena de nostalgia a Diego es recordar sus inicios, un momento clave que inició como un sueño y que se hizo realidad gracias a su esmero y el apoyo de sus clientes, a quienes agradeció por la confianza en ese momento tan crítico como fue el 2020.

El nacido en Mazatlán también realiza trabajos para personas de otras ciudades como Guadalajara y Monterrey, una evolución importante en sus planes de crecer y mejorar día con día.

“De verdad mucho agradecimiento para ellos (sus clientes), porque evidentemente sin su apoyo, sin que ellos decidieran elegir mis servicios, esto no se pudo haber creado; si no hay ventas tú sabes que no hay negocios y ellos han sido la pieza fundamental de todo esto. Claro, por otro lado también es el empeño y la dedicación que he puesto tanto yo como mi equipo para lograr lo que hasta hoy en día se ha conseguido, y qué con mucho orgullo y sin afán de alardear, en mi taller entran los mejores carros que hay en Mazatlán, e incluso hemos tenido el gusto de recibir carros que vienen a otros estados buscando mis servicios”, señalo Diego con orgullo.

Luego de cuatro años de éxito, paso firme y decidido a crecer aún más, la historia de Diego Hermosillo hace pensar que las ideas son el comienzo de una gran negocio que puede mejorar la vida de muchos, es por eso que el joven mazatleco aconseja a todas esas personas que tienen la intención de emprender qué lo hagan, que no duden en concretar sus ideas para que se vean reflejadas en un futuro, ya que él se animó a arriesgar y hoy por hoy su confianza ha crecido en demasía para que todo salga bien.

“Una idea sobre todo bien ejecutada puede llevarte a hacer muchas cosas; a mí me llegó la idea y me dije a mí mismo: yo sé hacerlo, lo puedo llevar muy bien, y ahí fue cuando empecé, por eso digo que las ideas son muy importantes, porque nunca sabes a dónde te puede llevar una idea. Yo inicié trabajando carros normales, y aunque los sigo recibiendo, ahora ya trabajo en autos que valen hasta 5 millones de pesos, y es qué evidentemente para que una persona con un carro así se fije en ti, es porque algo estás haciendo bien”, dijo el joven profesional.

“Entonces, ver ese tipo de situaciones que le pasan a uno, te ponen a decir: “que genial”; así que pienso que un mensaje importante sería que mi caso sirva de inspiración o motivación para otras personas que a lo mejor quieren emprender pero no se animan o piensan que les va a ir mal, sin embargo, deben saber que así empezamos todos, así empecé yo con cero clientes, no pasa nada, el que no arriesga no gana”.

El taller profesional

El Taller Pro Detail Cuidado y Protección Automotriz de Diego Hermosillo se encuentra ubicado en la Avenida La Marina, número 617, en la Marina Mazatlán, casi a frente a un centro comercial muy conocido. Ellos se encuentran trabajando en el estacionamiento subterráneo de Mariscos del Torito, aunque también cuentan con la modalidad de ofrecer los servicios a domicilio. Asimismo, el negocio de Diego puede encontrarse en redes sociales como Facebook e Instagram como Pro Detail, donde podrán ver temas de precios, contactos, servicios y agenda de citas para una valoración de cada carro.