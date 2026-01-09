Diesel caro y baja producción anticipa cierre de temporada, advierten productores de camarón en Mazatlán

A dos meses de concluir la temporada de capturas del camarón 2025-2026 en el Pacífico mexicano, el escenario sigue adverso ante un diésel encarecido y baja producción, pese a que el mercado ofrece buenos precios, expuso Miguel Rousse Acosta, director de la comercializadora Promarex, sobre el panorama que enfrenta el sector pesquero.

“Teníamos un poquito de esperanza cuando tuvimos un primer viaje bueno. Los barcos llegaron con buena producción el primer viaje y la verdad es que sí sentíamos que iba a ser una temporada buena para nosotros. Salió poca flota, ya tienes ahí los números y pues si estuvieran llegando los barcos, pues dependiendo, barcos chicos, medianos, grandes, entre 5, 6 y 7 toneladas con camarón azul prácticamente. Había poco café en ese primer viaje. Y favorablemente habíamos iniciado bien en tema de precio, porque te acuerdas que la temporada pasada pues fue mala. Entonces al quedar todas las comercializadoras y las importadoras sin producto, pues obviamente se fortaleció el precio”, expuso.

“Iniciamos bien, pusimos un buen precio al inicio de la temporada, pero el segundo viaje realmente como que nos aterrizó completamente. Nos volvió a estancar del hoyo de ese bachesote que nos dejó la temporada pasada”.

Para el segundo viaje que concluyó antes de los festejos decembrinos, los barcos llegaron apenas con 3 y 4 toneladas, expuso Rousse Acosta.

“Imagínate de pescar 6 a 7 toneladas a 3 o 4 toneladas. Incluso hay barcos que llegaron hasta con 2 toneladas. Entonces por más buen precio que tengas, el precio aumentó cerca de un 30 por ciento comparado con el año pasado”.

Citando los precios del camarón en el mercado de referencia de tallas del 16-20, de estar en 5.50 dólares la libra, ahorita más o menos subió de los 7 a 7.50 dólares, casi 2 dólares por libra.

“Es lo que incrementó en las tallas principales, del U15, 16-20 y el 21. Entonces es un incremento, la verdad, bastante bueno.

Pero ni eso está ayudando por la poca producción. Has de cuenta si el barco que te llegó en el primer viaje con 7 toneladas, exportado, con estos precios que te estoy mencionando, buenos, prácticamente estaban saliendo tablas y algunas pesqueras perdieron nada más poquito, pero tablas, no ganabas. Imagínate ahorita con el bajón de 3 a 4 toneladas por embarcación, las pérdidas que volvieron otra vez las pesqueras. Entonces, pues es una, o sea, es una actividad con una incertidumbre inmensa”, describió sobre el escenario adverso que enfrentan los productores de camarón de la flota de Mazatlán y de todo Sinaloa.

Rousse lamentó que los productores y tripulantes están muy preocupados porque el cierre de la temporada está programado para el 9 de marzo, tiempo que no les permitirá realizar un cuarto viaje de recuperación.

“La verdad es que ya la gente está muy, muy, muy, agotada, agotada totalmente. Porque imagínate manejar ese ambiente de un primer viaje pues estamos contentos y luego en un segundo viaje vuelves otra vez con el estrés, con las deudas de un segundo viaje que terminó a finales de diciembre. Muchos llegaron antes de las fiestas decembrinas”.

Expresó que ante el estrés que enfrentan hay dos cosas que les preocupan, las deudas adquiridas.

“Primero, sin dinero te estás endeudando si quieres sacar el barco, Porque nadie ganó. Entonces, le pides al banco, le pides a la distribuidora de diésel que te financie con el riesgo de que, pues no sabes ahorita si la producción se va a mantener abajo, va a haber un repunte y ya sabes que el precio que el tipo de cambio anda fluctuando, pero pues ahí anda manteniéndose los 18 dólares. Pero, también tienes otra incertidumbre. La Conapesca ya, pues ya sabes que está decretado que el 8 de marzo, si no me equivoco, en el transitorio ya está decretado que termina la temporada. Entonces, tienes que hacer un viaje largo prácticamente”.

De los barcos que ya salieron empezando enero, van a tener que realizar un viaje largo para mediados de febrero y se acabó.

“Ya no tienen chance de otro más. Entonces, imagínate una temporada de tres viajes de pesca, en donde te fue bien en el primero, saliste, en el segundo con pérdidas de mucho dinero, y el tercero, pues en la incertidumbre de que haya poca producción, pues es un panorama un poquito medio, medio decepcionante”.

Pero fue muy determinante al señalar que el factor número que les está afectando como actividad haciéndola nada rentable y poco competitiva es el diésel marino.

“No podemos seguir pagando 27 pesos por litro, o sea imagínate una actividad en donde le estás metiendo un millón de pesos por viaje de pesca de 30 días y fíjate el mercado te está ayudando a acceder a un buen precio y ni así estamos sacando los costos de operación. Que le cuesta al Gobierno a la autoridad como política pública es un tema de seguridad alimentaria en un tema de impulso en el desarrollo de la zona costera de apoyar con un precio competitivo a todos los productores y no estoy hablando nada más de la de altura, de todos los productores tanto ribereños como como de altamar ayudarnos con un precio competitivo quitándole el 50 por ciento de impuestos”.

Reiteró que se trata de apoyar a una actividad primaria para ser competitivos lamentando que pareciera que al gobierno cuando solo se trata de reducirle los impuestos al precio del diésel marino.

“El precio del diésel marino está integrado por muchos impuestos, desde ahí te das cuenta que la política pública del Gobierno de México no está para nada interesada en sacar adelante a la actividad. Ya ni hablamos de pesca ilegal, ya no tiene sentido hablar de pesca ilegal cuando aunque haya no haya pesca ilegal es incosteable con el alto costo del diésel porque ni los ribereños están saliendo con el alto precio de la gasolina. El panorama es desalentador, venimos de una temporada mala el año pasado y al parecer esta temporada va a ser todavía más mala en en temas de volúmenes de producción y por ello salieron menos barcos al último viaje”.

Salvo los registros que tenga Capitanía de Puerto, insistió que de la flota de 180 barcos que se animaron a salir a pescar en el primer viaje, en enero apenas se fueron 130 de los 400 que forman la totalidad de camaroneros.

“A reserva de lo que diga Capitanía, yo creo que van a andar entre los 130 y 140 barcos de una flota de más de 400 camaroneros, que lamentable no están siendo apoyados... Mira yo acabo de ver una nota en donde la autoridad festeja los números de los temas de sustentabilidad, de productividad y por la realidad es esta, somos parte de productores del sector y vemos un panorama completamente contrario a esa información. Nosotros que le apostamos a la actividad sabemos cuánto nos cuesta, cuánto ganamos y lo sabemos porque estamos acostumbrados a vivir de esto y no nos está saliendo”.

Y cuestionó la política de Bienestar para las familias que tanto se pregona en el actual sexenio, porque han dejado solos a un sector que emplea a miles de ellas y que creen que con darles el apoyo anual del Bienpesca con eso van a comer todo el año, cuando toda su vida vivieron de embarcarse.

“Mira la verdad es que esa política del Bienestar va muy enfocada al tema de los adultos, de los jóvenes, pero acá el apoyo debe darse al motor del barco para que ese motor esté pescando no tres viajes sino seis viajes de pesca y eso te va a dar producción, te va a dar para generar empleos, no nada más en el barco, porque el barco es una empresa, sino también en las plantas procesadoras. Que ahora están trabajando dos semanas y tres semanas sin trabajo y vienen los barcos dos semanas y otras tres semanas sin trabajo entonces no se puede estar trabajando así de esa manera, la verdad que está un panorama así muy demasiado difícil”.

Incluso, agregó que definitivamente hay empacadoras que ya cerraron en el Parque Bonfil.

“Muchas han cerrado, mira nada más aquí el grupo de tener nueve plantas procesadoras hace seis o siete años, ahorita están trabajando nada más tres plantas procesadoras y la verdad es que yo reconozco que la gente que tiene las plantas aquí lo hacen por necesidad, realmente porque si están llegando los barcos aunque lleguen con poquito camarón, pues ni modo hay que encender máquinas tienes que procesar el producto que esté”.

Recordó que antes, en épocas buenas de producción, con un solo barco maquilaban un día cada empresa.

“Imagínate que te llegaban 300 barcos, era trabajo para aventar al cielo. Ahorita necesitas cuatro barcos o sea juntar la producción de cuatro barcos para poder procesar un día, no tiene caso procesar un barco con dos toneladas porque pues imagínate encender túneles y todo pues o sea obviamente te impacta en el costo, entonces necesitas juntar cuatro embarcaciones para poder trabajar un día y luego al personal no lo puedes estar dando de baja dando de alta o sea por todos lados está complicado en una temporada y con solo tres viajes complica aún más el escenario para el sector”, expuso el directivo de los Productores del Mar de México al finalizar la entrevista.

