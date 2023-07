La grave crisis que vive el sector pesquero de alta mar y de mediana altura, así como la falta de apoyos de los legisladores federales y del actual Gobierno Federal, es lo que expusieron líderes pesqueros ante integrantes de las comisiones de Pesca de la Cámara de Diputados federal y del Congreso del Estado.

“Las condiciones del sector pesquero en alta mar ya las conocen ustedes diputados, a mí me encantaría que se dieran la oportunidad de conocer la infraestructura que hay en el muelle pesquero más importante del País, que conozcan el tipo de embarcaciones que se utilizan para hacer estos trabajos de pesca de mediana altura y sí separo la pesca de mediana altura de la pesca de alta mar porque las condiciones de la pesca no son las mismas para los barcos atuneros, los barcos sardineros que son pesquerías altamente productivas que generan mucho empleo, mucha riqueza, generan muchos ingresos y son pesquerías que ya están bien reguladas y están produciendo lo que deben de producir”, enfatizó el vicepresidente de competitividad de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra Batista.

“La pesca de mediana altura es la que pasa por una situación de crisis, así hay que llamarlo, desde el 2016 y 2017 a la fecha hemos venido navegando contra corriente porque nuestro principal insumo, que viene siendo el combustible, y habrá mucha gente que no le guste estos temas de mencionar el combustible, pero sin el combustible, sin un precio especial para el sector pesquero que pueda hacer que los armadores, que las cooperativas puedan arriesgar un patrimonio que no tienen, un recurso que piden a la banca, hacer ese esfuerzo de ir a una aventura como le llamamos nosotros de la pesca, donde el recurso no está ahí a la mano, no es nada más salir a que el barco tire sus redes, tire sus palangres y ahí está el recurso, cada día es más complicado hacer una pesca en alta mar”.

Ante los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados que preside la legisladora federal María del Carmen Bautista Peláez y de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado encabezada por el Diputado local Juan Carlos Patrón, entre otros legisladores, funcionarios públicos e integrantes del sector pesquero, el también ex presidente de la Canainpesca agradeció las investigaciones que hace el Instituto Nacional de Pesca, así como la presencia de los legisladores a la reunión de Propuesta de Innovación para el Sector Pesquero de Alta Mar en el Litoral del Pacífico.

En un salón del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Mazatlán recalcó que siempre ha dicho que la pesca es pesca y no pisca, por lo que las condiciones de este sector son muy diferentes a una actividad primaria como la agricultura que tiene ciertas condiciones, pero en la pesca las embarcaciones salen y no saben qué se va encontrar, vienen las descomposturas de los barcos que se regresan y todo eso es gasto de combustible.

“Todos los países del mundo generan apoyos, no les gusta tampoco que se llamen subsidios porque las ONG están muy atentas a ese tema, llamémosle apoyos para que esa proteína que está en el mar sea acercada para los consumidores”, continuó el dirigente pesquero.

Recalcó que lo que se necesita es que una embarcación tenga un margen de movimiento para que no se vaya a la bancarrota o que se anime la gente a ir a pescar pues en todo el mundo se generan apoyos a la pesca, unos disfrazados, otros no, Estados Unidos tiene actualmente el precio del litro de combustible en 12 pesos y están ganando dinero.

Informó que se trae una agenda con el Comisionado Nacional de Pesca en lo particular, pero también se ha tocado la puerta en la Secretaría de Hacienda y parece ser que ya traen un esquema.

“A mí me gustaría, diputados federales, que se sumaran a ésto y si me está escuchando ahorita Nancy Sánchez, nuestra Senadora (que se esperaba se conectara vía Zoom), que le mando un saludo y la verdad que es una guerrera para la pesca, mi reconocimiento para ella, pero necesitamos certeza en el sector pesquero de mediana altura”, reiteró Becerra Batista.

“La pesca ilegal nos está pegando muy fuerte, el 70 por ciento de los barcos camaroneros de mediana altura no han salido a pescar en los últimos tres años por qué, por las bajas producciones, por la pesca ilegal, porque el combustible ya no aguanta salir un segundo, tercer viaje porque los volúmenes de producción no bajan, ahorita el tipo de cambio del dólar también afecta mucho porque la mayor parte de nuestra pesca de camarón y otras especies se exporta, entonces tenemos los graves problemas diputados deveras, a mí gustaría que se formara una comisioncita, dense tiempo, vayan a ver los muelles, vayan a ver todo lo que representa el impacto, no pierden mucho tiempo, dense una caminadita ahí de una hora para que se den cuenta, que platiquen con los rederos, que platiquen con las mujeres empacadoras porque también lo que están viviendo ellas por la falta de empleo”, les expresó.

Reiteró que se requieren condiciones para que quienes están en la pesca se animen a salir a pescar.

“Yo los conmino a que el Instituto Nacional de la Pesca siga siendo autónomo, continúe con mucho soporte económico, que tenga los recursos necesarios porque la investigación no termina ahí, se tienen que hacer evaluaciones año tras año para poder determinar qué se pesca, cómo se pesca, con qué se pesca y si vamos a una pesquería nueva pues se requiere inversión, se requieren recursos para poder comprar las artes de pesca y hacer una inversión que genere certeza jurídica, que genere certeza social, que genere certeza en las empresas y en quien invierte”, subrayó el ex presidente de la Canainspesca.

“Esta no es una pesca de ricos (la pesca de mediana altura) esta es una pesca que se hace obligadamente en un barco pesquero porque nos exigen que al salir al mar tienes que tener condiciones de seguridad, de que garanticen la seguridad de la vida en el mar, pero también las condiciones higiénicas y que la gente que va ahí tenga sus alimentos, ...se necesita hacer una evaluación para ver cuántos van a pescar, quiénes van a pescar, sí hay muchos recursos y va alcanzar para todos, pero necesitamos que haya condiciones y las condiciones ustedes son los que tienen la última palabra”, dijo.