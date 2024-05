“Queremos que la agricultura sea la primera opción y no la última opción para los graduados universitarios”, dice Kimario, que asistió al foro como empresario.

Dashti destacó el papel fundamental de los jóvenes líderes y empresarios, destacando que son “los arquitectos de la próxima revolución en el desarrollo global... Inspirémonos en el espíritu de colaboración de este foro y recordemos que nuestro trabajo no No termina aquí”.

Al resaltar el imperativo de trabajar juntos, la Sra. Haidara afirmó: “Los desafíos que enfrentamos hoy no pueden ser abordados por una entidad, un grupo. Necesitamos un esfuerzo colectivo”.

Destacó: “Muestra la importancia de [esta] reunión, no solo para el sector privado sino para que todos los actores, formuladores de políticas, instituciones académicas, de inversión y financieras se reúnan y vean cómo podemos acelerar la implementación de los ODS”.

“Muchos ugandeses están trabajando en el extranjero porque no pueden ser empleados en Uganda”, dijo en una mesa redonda sobre la creación de asociaciones sostenibles.

Bahréin y el multilateralismo

“El calendario del WEIF de este año coincide con la cumbre de la Liga Árabe, a la que asistirá en persona el Secretario General António Guterres ”, según Khaled El Mekwad, Coordinador Residente de la ONU en Bahréin.

“La secuencia de los dos eventos refleja el papel cada vez más importante que Bahréin está desempeñando en la plataforma multilateral y posicionándose como un actor proactivo”, explica.

“La celebración del WEIF este año coincide con la formulación del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el período 2025 a 2029. Y lo que hicimos este año, llevamos a cabo una serie de consultas y negociaciones con el gobierno y las partes interesadas nacionales en diferentes niveles. para poder formular el nuevo marco de cooperación”.

El Mekwad dijo que este año fue la primera vez que se incluyó a la sociedad civil como parte de las partes interesadas nacionales, además del sector privado y otros socios para el desarrollo en Bahrein.

“La propiedad nacional se reflejó en las discusiones en las que el gobierno de Bahréin abrazó las consultas y las negociaciones, y nos reunimos con los principales pilares del nuevo marco de cooperación, que será el marco de cooperación para Bahréin”, concluyó.

‘Creer en ti mismo’

Reem Seyam, presidenta del Consejo de Empresarias Económicas de la Federación de Cámaras de Comercio de Egipto y miembro de la junta directiva de la Federación Mundial de Cámaras, se encuentra entre las beneficiarias de los programas de capacitación de la ONUDI.

En declaraciones a Noticias ONU, tuvo un mensaje para las mujeres empresarias:

“Recibí capacitación de la ONUDI en 2015 aquí en Bahrein, a través de la oficina de ONUDI-OPIT. Realmente me beneficié de esta capacitación. Me ayudó en mi negocio y me abrió puertas a instituciones financieras y bancos. Mi mensaje a las mujeres emprendedoras es que crean en ustedes mismas”.

‘Economía naranja’

El miércoles, WEIF 2024 se centrará, entre otros temas, en aprovechar la tecnología agrícola para la seguridad alimentaria y el papel de la llamada “economía naranja”, compuesta por sectores creativos que pueden ayudar a acelerar el logro de los ODS.

Entre los oradores clave del segundo día del foro estará el Sr. Felipe Buitrago, ex Ministro de Cultura de Colombia, conocido como el padre fundador de la Economía Naranja.

Según la ONU, la economía creativa es un concepto en evolución basado en la contribución y el potencial de los activos creativos para contribuir al crecimiento y el desarrollo económicos. Abarca aspectos económicos, culturales y sociales que interactúan con la tecnología, la propiedad intelectual y los objetivos turísticos: es un conjunto de actividades económicas basadas en el conocimiento y, por tanto, más localizadas, con una dimensión de desarrollo y vínculos transversales a niveles macro y micro con el economía general.