$!Disfruta de pizza ilimitada en Yameto, Café con voz

CULIACÁN._ Este viernes 10 de julio, disfruta de una tarde inolvidable con pizzas ilimitadas y cerveza bien fría en Yameto, Café con voz.

En este clima caluroso, no hay nada mejor para despejar el calor que una reunión con amigos acompañada de toda la pizza que quieras y bebidas heladas. Es por eso que Yameto, Café con Voz, llevará a cabo su evento Pizza y Cheve, una experiencia culinaria que tienes que vivir.

Con tan solo $250 pesos por persona, podrás comer toda la pizza que quieras, además de que tu primera cerveza de ¼ corre a cuenta de la casa.

Entre las apetitosas opciones en el menú destacan:

• Margherita: típica pizza con tomate, mozzarella, aceitunas y albahaca.

• Mexicana: chorizo, queso y lo mejor de ambas naciones.

• Champiñón y Jamón: pan recién hecho y una espectacular combinación de sabores.

• Fusión de Quesos: ¡para los amantes del queso!

• Carnes Frías: la clásica con pepperoni, jamón, y queso.

• Basilicata: la pizza artesanal que tienes que probar.

¡Y muchos sabores más!