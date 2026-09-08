$!Disfrutan cruceristas atractivos de Mazatlán durante visita del Navigator Of The Seas

Entre recorridos por el Centro Histórico, fotografías frente al mar y el tradicional espectáculo de los clavadistas, cientos de turistas extranjeros aprovecharon este martes la llegada del crucero Navigator Of The Seas para conocer algunos de los principales atractivos de Mazatlán. La llegada de esta embarcación representa una importante fuente de actividad turística para el puerto, debido al movimiento que generan los visitantes durante sus horas de estancia y al consumo que realizan en comercios, restaurantes, transporte, recorridos turísticos y otros servicios de la ciudad. En esta ocasión, el Navigator Of The Seas llegó a Mazatlán con 3 mil 587 pasajeros y mil 272 tripulantes a bordo, quienes durante la estancia de la embarcación tuvieron la oportunidad de recorrer distintos puntos turísticos y comerciales del puerto. Uno de los puntos que concentró la atención de los visitantes fue la explanada Sánchez Taboada, donde grupos de cruceristas se reunieron para observar el espectáculo de los clavadistas, quienes desde lo alto de la plataforma se lanzaron hacia las aguas del Pacífico.





El sitio se convirtió también en una parada para tomar fotografías y observar el paisaje de la bahía, mientras comerciantes aprovecharon la presencia de los turistas para ofrecer recuerdos y diferentes artículos alusivos a Mazatlán como sombreros, artesanías y souvenirs, los cuales formaron parte de la oferta que encontraron los visitantes durante su paso por esta zona del paseo costero. La visita se extendió hacia el corazón de la ciudad, donde los turistas recorrieron algunos de los espacios más representativos del Centro Histórico acompañados por guías turísticos.







En la Plazuela República se observaron grupos de extranjeros caminando y tomando fotografías, mientras otros aprovecharon su estancia para ingresar a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y conocer uno de los edificios religiosos más emblemáticos del puerto. A unos metros, el Mercado Municipal José María Pino Suárez fue otro de los puntos incluidos en los recorridos, donde entre sus pasillos, los visitantes pudieron encontrar artesanías, ropa, recuerdos, productos regionales y alimentos, además de observar parte de la actividad comercial cotidiana del Centro de Mazatlán. Los recorridos también se extendieron hacia otros puntos turísticos de la ciudad, entre ellos el Malecón y la Zona Dorada, durante las horas que la embarcación permaneció atracada en el puerto.





