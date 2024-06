Mientras que la Presea como Socia Distinguida se entregó a Dolores Guadalupe López Rubio Moreno, integrantes del consejo directivo de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, entre otras áreas e instituciones sin fines de lucro, quien también ha laborado en el diferentes áreas del DIF Municipal, emprendió con su esposo una tienda de ropa en el Centro de la Ciudad y dos años más tarde ya contaba con tres tiendas de ropa, consolidándose en el mercado local durante 20 años.

“Después me invitaron a trabajar al DIF Municipal en el cual ocupé los cargos de coordinadora de casa Club de los Abuelos, coordinadora del programa de Desarrollo Comunitario y Participación Social y apoyé un año al parea de Discapacidad y con ello fortalecí más mis lazos de labor social, actualmente me dedico a la distribución de joyería y junto con mi esposo tenemos el taller de manufactura Joselo, el cual iniciamos hace 13 años”, expresó López Rubio Moreno.

También se entregó Presea como Socia Distinguida a Laura Esthela Peña Tamez, codirectora junto con su esposo e hijo en la Agencia de Automóviles Palma.

En su mensaje en el evento al que asistieron cerca de 450 personas, la presidenta de la Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa recordó que con la entrega de estos reconocimientos durante 12 años ha estado enalteciendo a grandes mujeres que son luchadoras, emprendedoras, exitosas y con una gran trayectoria empresarial.

“El día de hoy no puede ser la excepción, está rodeada de 8 mujeres con historias tan distintas entre sí, pero con resultados igual de exitosos y que las han colmado de felicidad hoy en día, estoy segura que para llegar a donde están el día de hoy le sufrieron con altas y bajas, unas veces incluso con pérdidas o separaciones, así como leía muchas de sus semblanzas y me consta que la mayoría de las veces, luego de las pérdidas, vienen las ganancias”.

Por su parte la encargada del despacho de la Secretaría de la Mujer, Consuelo Gutiérrez, quien acudió en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, agradeció la voluntad de reconocer a las mujeres porque este es un ejercicio que no es muy común reconocerse entre ellas mismas.

“Por eso con el permiso de los hombres que están hoy, este día aquí presentes, este día es de reconocer la grandeza de las mujeres ejecutivas, mujeres empresarias de Mazatlán, por ello de alguna manera celebramos ese potencial que las mujeres siempre han tenido, pero que hasta hoy se reconoce”, recalcó Consuelo Gutiérrez.

“El señor Gobernador me encargó expresarles que tiene la absoluta convicción de que no existe democracia sin la participación de las mujeres y que no existe desarrollo de la sociedad sin la participación de las mujeres, esa ha sido siempre su visión y su convicción, por ello desde el Poder Ejecutivo hemos puesto en el centro de la política a las mujeres no sólo creando una Secretaría de las Mujeres, sino diseñando una política pública que permita a las sinaloenses alcanzar la igualdad sustantiva y vivir una vida libre de violencia”.

Recalcó que en materia de derechos humanos se ha avanzado, pero siguen existiendo muchas tareas por hacer, porque como también se dijo, se requiere seguir trabajando para alcanzar la igualdad sustantiva, la igualdad en la realidad.

“Porque sin bien es cierto hemos alcanzado una igualdad en las normas, en las leyes, también tenemos que ver que todas las mujeres se vean beneficiadas de esas normas y para eso creo que es fundamental lo que ustedes como empresarias están haciendo, puesto que están mandando no solo un mensaje, estamos ocupando el espacio que las mujeres siempre debimos ocupar; dos: también hay nuevas generaciones jóvenes, niñas que seguramente verán en ustedes un ejemplo, una referencia, un ejemplo a seguir para construir también su proyecto de vida”, enfatizó la encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa.