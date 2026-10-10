$!Dportenis recibe el Galardón Nacional al Ejecutivo Distinguido en Mazatlán

MAZATLÁN._ En el marco del 62 aniversario de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, se realizó la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027, la incorporación de nuevos socios y la entrega del Galardón Nacional al Ejecutivo Distinguido, en una ceremonia que reunió a representantes del sector empresarial.

En representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, acudió el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán, Alí René Zamudio Garza, quien reconoció la importancia de mantener una relación cercana entre el Gobierno municipal y el sector empresarial para impulsar la inversión, la generación de empleos y nuevas oportunidades para las familias mazatlecas.

Durante el evento, Dportenis recibió el Galardón Nacional al Ejecutivo Distinguido, reconocimiento que fue recibido por su fundador, el ingeniero José Óscar Sánchez Osuna, por la trayectoria y crecimiento de esta empresa sinaloense, cuya presencia en distintas ciudades del País ha contribuido a proyectar el nombre de Mazatlán y a impulsar el deporte.