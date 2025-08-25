Dr. Manuel Ignacio Vejarano Restrepo fortalece la cirugía ocular en México con alianza académica estratégica

México se ha consolidado como el segundo país de América Latina con mayor producción científica en oftalmología , una posición que sigue en ascenso gracias al impulso de líderes y referentes que combinan experiencia clínica, innovación y trabajo académico . Entre estas figuras destaca Manuel Ignacio Vejarano Restrepo , director de Láser Visión , cuya labor ha marcado un precedente en la formación de especialistas y en el desarrollo de técnicas quirúrgicas de vanguardia. Su más reciente iniciativa, un convenio estratégico con la Universidad Anáhuac , abre la puerta a que médicos en formación cursen subespecialidades en cirugía de vítreo y retina, así como en microcirugía del segmento anterior, dentro de una de las clínicas oftalmológicas más reconocidas del país .

Manuel Ignacio Vejarano Restrepo y su alianza con la Universidad Anáhuac

El acuerdo con la Universidad Anáhuac refuerza el compromiso del doctor y empresario Manuel Vejarano con la educación médica de alto nivel, integrando la práctica clínica con la actualización constante en tecnologías y procedimientos de última generación. En su calidad de profesor honorífico de la institución, aporta a los futuros oftalmólogos una visión integral que combina el rigor académico con la experiencia quirúrgica, asegurando que los profesionales egresados cuenten con competencias avanzadas para responder a las demandas del sector.

Bajo su liderazgo, Laser Vision ha sido pionera en la realización de trasplantes de córnea en México y ha logrado la reacreditación de este procedimiento, avalada por el Secretario de Salud, Dr. Gabriel O’Shea. Este reconocimiento ratifica la calidad, seguridad y eficacia de las cirugías realizadas en la clínica, posicionándola como un referente nacional en oftalmología. La institución también cuenta con la acreditación de CAUSES y ha participado en iniciativas sociales como el Teletón, brindando acceso a tratamientos oftalmológicos a comunidades vulnerables.

Más allá del ámbito académico y tecnológico, Manuel Vejarano Restrepo ha impulsado programas de impacto social como el “Programa para Erradicar la Ceguera” por Catarata en México. Este proyecto, que comenzó en el Estado de México, ha permitido la realización de miles de cirugías gratuitas que han devuelto la vista a personas de escasos recursos, transformando radicalmente su calidad de vida. Su compromiso ha sido reconocido por Rotary International, que le otorgó el título de Rotario Honorario junto con miembros de su equipo, en reconocimiento a su labor altruista y servicio comunitario.