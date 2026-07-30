Economía de México crece 1.5% al segundo trimestre de 2026, a tasa trimestral

La economía de México tuvo un crecimiento del 1.5 por ciento en sus actividades productivas durante el segundo trimestre de 2026, comparado con el período previo.

Los resultados fueron presentados por el Inegi en la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, que ofrece una visión sobre la evolución de las actividades económicas del País 30 días después de que concluye el trimestre de referencia.

En el informe, señala que con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de esta estimación indican que el PIB oportuno se incrementó un 1.5 por ciento en términos reales respecto al trimestre inmediato anterior.

Pero además, el reporte señala que a tasa anual, es decir, comparado con el segundo trimestre de 2025, la economía habría tenido un crecimiento del 2.1 por ciento.

El reporte señaló que en el periodo abril-junio de 2026, la estimación oportuna del PIB de las actividades primarias avanzó 3.3 por ciento; las secundarias, 1.6 por ciento; y las terciarias, 1.5 por ciento, a tasa trimestral.

En el trimestre de referencia y a tasa anual, añadió, la estimación oportuna del PIB por actividad económica fue la siguiente: el PIB de las primarias creció 7.3 por ciento; el de las terciarias, 2.5 por ciento; y el de las secundarias, 0.8 por ciento.

En el periodo enero-junio de 2026, el PIB oportuno incrementó 1.2 por ciento respecto al mismo lapso de 2025.