Durante el mes de octubre, la economía en México registró un incremento anual del 2.3 por ciento, según el reporte del Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el reporte presentado este jueves por el Inegi, explicó que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica, así como de las actividades secundarias y terciarias.

De esta forma, señaló, se adelanta cinco semanas a su publicación oficial al presentar resultados tres semanas después del mes de referencia, frente a las ocho semanas del IGAE.

Para octubre de 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica estima un crecimiento anual de 2.3 por ciento en el IGAE.

Según grupos de actividad económica, se espera un alza de 2.5 por ciento en las terciarias, relacionadas con servicios, y de 1.2 por ciento en las secundarias, relativas a la industria, respecto al mismo mes de 2025.

Estableció que las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95.0 por ciento y corresponden a cifras desestacionalizadas

A tasa mensual, para octubre de 2026, se anticipan avances de 0.2 por ciento en el IGAE y de 0.3 por ciento en las actividades secundarias. En las terciarias se prevé una variación nula.