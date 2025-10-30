$!Economía en México baja 0.3 por ciento en el tercer trimestre, reporta el Inegi

La economía mexicana habría registrado un retroceso de 0.3 por ciento durante el tercer trimestre de 2025, respecto al periodo inmediato anterior, su primera baja en lo que iba del año, según los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según el reporte, la disminución fue resultado de la contracción de las actividades industriales, mismas que reportaron una caída de 1.5 por ciento en el periodo abril-junio de 2025, luego de dos trimestres al alza. Por su parte, el sector servicios logró un incremento de 0.1 por ciento trimestral, con lo que se mantenía en terreno positivo desde los últimos tres meses de 2021.

Asimismo, las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras habrían observado un crecimiento de 3.2 por ciento durante el tercer trimestre de 2026, luego de haber reportado una caída de 2.4 por ciento de abril a junio del mismo año. De esta forma, en el periodo julio-septiembre de 2025 con cifras originales, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto mostró un retroceso anual de 0.2 por ciento, su primera contracción desde los primeros tres meses de 2021.