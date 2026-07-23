Economía mexicana cae 0.3% en mayo, arrastrada por la construcción

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó el 23 de julio de 2026 que el Indicador Global de la Actividad Económica disminuyó 0.3 por ciento durante mayo de 2026 respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas y en términos reales.

A tasa anual, el indicador creció 2.0 por ciento y se ubicó en 107.0 puntos, con año base 2018.

El retroceso mensual se concentró en las actividades secundarias, que cayeron 0.8 por ciento, y en las primarias, que descendieron 0.5 por ciento.

Las terciarias registraron el único avance del periodo, con un incremento de 0.2 por ciento.

Dentro del sector secundario, la construcción encabezó las caídas con una contracción mensual de 3.7 por ciento, seguida por la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, con 0.5 por ciento.

Las industrias manufactureras y la minería descendieron 0.1 por ciento cada una.

En el terreno de los servicios, los de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación cayeron 2.1 por ciento; los profesionales, científicos y técnicos, 1.8 por ciento, y la información en medios masivos, 1.0 por ciento.

En contraste, las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales aumentaron 1.8 por ciento; otros servicios excepto actividades gubernamentales, 0.8 por ciento, y los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 0.7 por ciento.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, las actividades primarias ascendieron 7.7 por ciento y las terciarias, 2.6 por ciento. Las secundarias no presentaron variación.

El comercio al por mayor destacó con un alza anual de 11.9 por ciento, mientras que los servicios profesionales, científicos y técnicos retrocedieron 2.2 por ciento.

Con cifras originales, el IGAE avanzó 1.1 por ciento anual en mayo de 2026 y acumuló un crecimiento de 0.9 por ciento en el periodo enero-mayo respecto al mismo lapso de 2025.

Las actividades primarias subieron 7.6 por ciento anual, impulsadas por la agricultura, con 8.7 por ciento, y la cría y explotación de animales, con 5.0 por ciento.

Las secundarias cayeron 0.7 por ciento, con las industrias manufactureras en 1.5 por ciento a la baja. Las terciarias crecieron 1.7 por ciento.

El indicador tiene una representatividad de 94.8 por ciento del Valor Agregado Bruto alcanzado en 2018 y se calcula con índices de volumen físico para 664 clases de actividad económica del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018.

El INEGI precisó que el IGAE no incluye la totalidad de los sectores, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el Producto Interno Bruto Trimestral.

Las cifras correspondientes a mayo de 2026 tienen carácter preliminar. El INEGI programó la próxima publicación del indicador para el 24 de agosto de 2026.