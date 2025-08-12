$!Economía Sinaloa ofrece 90% de descuento en Registro de Marca para emprendedores y MiPyMES

CULIACÁN._ La Secretaría de Economía lanzó la convocatoria para emprendedores, MiPyMES y usuarios en general para aprovechar un 90 por ciento de descuento en el trámite de Registro de Marca, el cual se aplicará durante el periodo del 13 al 24 de agosto. Para aprovechar este beneficio, las personas interesadas pueden acudir directamente al área de servicios empresariales de la Secretaría de Economía o a las ventanillas de las oficinas URGE en cualquiera de los 20 municipios.





También pueden comunicarse al teléfono 6677 587000, extensión 2907, o enviar un mensaje por WhatsApp al 6675 034816. Solo se necesita proporcionar datos básicos como nombre, información personal, nombre del negocio y giro comercial para realizar el trámite. El costo normal del Registro de Marca es de 3 mil 127 pesos, pero con este descuento especial, el trámite tendrá un costo de solo 312.64 pesos. En esta ocasión, cada persona podrá realizar una sola solicitud con descuento.

Wendy Hernández, subsecretaria de Fomento Económico, resaltó la importancia de registrar la marca, ya que protege legalmente el nombre y la identidad del producto o negocio. “Registrar una marca es un paso fundamental para cualquier emprendedor o empresario, pues asegura su propiedad intelectual y fortalece su proyecto. Invitamos a todas las MiPyMES y emprendedores a aprovechar esta oportunidad única”, subrayó.



