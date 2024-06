El eje rector de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca es y seguirá siendo el avanzar cada vez más en la soberanía alimentaria y para ello se tienen tres prioridades que son el bienestar de las personas, que el agua se distribuya de la manera más eficiente posible y que continúe el crecimiento de la producción alimentaria que ayude a la reducción de la pobreza y a la promoción del bienestar, enfatizó el próximo titular de esa dependencia, Julio Berdegué Sacristán.

“Tenemos tres grandes prioridades, nuestro eje rector es y seguirá siendo el avanzar hacia el logro de cada vez más soberanía alimentaria y dentro de ese horizonte nuestras tres prioridades en este sexenio en lo que es la Secretaría se reducen a tres temas, primero: el bienestar de las personas que viven y trabajan en el campo y aquí incluyo también a los pequeños pescadores, a los acuacultores, a quienes trabajan en la pesca”, añadió el sinaloense, que este día fue anunciado como el próximo titular de dicha Secretaría en el Gobierno federal que encabezará Claudia Sheinbaum.

“Tenemos todavía muchas personas en México que producen los alimentos que comemos todos y que sin embargo, muchos de ellos viven en condiciones de pobreza, de pobreza extrema y algunos de ellos ni siquiera les alcanza para comer”, señaló.

Añadió en entrevista telefónica con Noroeste que el bienestar de las personas que trabajan en el campo, en la pesca, en la acuacultura, en la ganadería, es la prioridad número uno.

”La segunda prioridad que nos marcó la doctora Claudia Sheinbaum cuando nos hizo la invitación es el tema del agua, tuvimos una situación muy crítica en el País y en el mundo porque cada día hay menos agua en México y cada día somos más mexicanas y más mexicanos, cada día hay más actividad industrial, el País crece y necesita más agua y la agricultura es el usuario número uno del agua, nosotros ocupamos como el 76 por ciento de toda el agua de México”, añadió tras agradecer a la próxima Presidenta de México por esta distinción.

”Entonces tenemos que hacer un enorme esfuerzo para lograr que esa agua se distribuya de la mejor forma y sobre todo se use de la manera más eficiente posible, así es que aquí viene un trabajo enorme en toda esta gran prioridad que es el agua”.

Y la tercera prioridad dijo que es la producción.

Dijo que en estos últimos años, durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de muchos catastrofistas que decían que estaba el campo abandonado, la producción de alimentos en México aumentó todos los años.

”Este último año 2024 sí vamos a ver una disminución porque aquí sí la sequía nos pegó muy duro por ejemplo en Sinaloa, pero en general veníamos creciendo, tanto la producción para el abasto internacional como la producción para las exportaciones que nosotros nos interesa mantener ese crecimiento y acelerarlo, no sólo porque eso nos asegura el derecho constitucional a la alimentación que tenemos en México, sino porque además si tenemos más producción eso significa que habrá más empleo, más ingresos y eso nos va ayudar también a la reducción de la pobreza y a la promoción del bienestar, lo que nosotros llamamos la prosperidad compartida”, expresó.

“Muchas gracias por la oportunidad de platicar con Noroeste, un periódico que he leído durante tantos años como mazatleco y como sinaloense”, añadió.

“EL MAYOR HONOR QUE HE RECIBIDO EN MI VIDA”

El próximo Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Julio Berdegué Sacristán, recordó que Claudia Sheinbaum lo invitó a colaborar en su campaña el año pasado y fue siempre una invitación a trabajar en los temas que él maneja para ir construyendo un Programa de Gobierno para toda la agenda del campo, pesca, acuacultura y ganadería.

“Y esa fue la invitación que ella muy amablemente me hizo hace ya muchos meses y en eso nos empeñamos, nunca fue con la idea, ni ella lo dijo, ni yo lo esperaba, de que después de eso pudiera venir ninguna otra cosa, hicimos la tarea que nos encomendó, que fue iniciar un proceso de diálogo muy importante, tuvimos caso 50 foros en todo el país con todos los actores desde campesinos, indígenas que están produciendo café o cacao en el sureste de México, en el sur de México hasta los exportadores, los productores de Sinaloa, los científicos, etcétera”, recordó.

“Y esa fue la tarea que nos encomendó, y cuando ya me llamó hace unos días para preguntarme si podría yo acompañarla pues lo primero que le dije que por supuesto, que para mí era un enorme honor, el mayor honor que he recibido en mi vida y que lo haría con mucho gusto, así que fue hace muy pocos días que ella me hizo esta invitación (pata ser titular de la Secretaría de Agricultura) y la he aceptado con mucha gratitud y sobre todo con un enorme compromiso de cumplirle a ella y cumplirle al País”.

Horas después del anuncio que hizo la próxima Presidenta de la República de seis personas, tres hombres y tres mujeres que serán parte de su Gabinete de trabajo, manifestó que el tema de la suspensión de la certificación del aguacate en Michoacán por parte de Estados Unidos lo está atendiendo el actual Gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y se espera que en las próximas horas o en los próximos días se resuelva este problema.

“La Presidenta asume el Gobierno el 1 de octubre, todavía faltan algunos meses y yo estoy seguro que este problema que tenemos puntualmente con la situación del aguacate que afectó a los inspectores y que son mexicanos, pero que efectivamente trabajan para la Agencia Fitosanitaria de Estados Unidos, y claro, interrumpió las exportaciones o interrumpió el flujo del aguacate, porque las exportaciones han seguido porque ya había exportación en curso”, añadió el sinaloense, quien es hijo del empresario hotelero Julio Berdegué Aznar y de Dolores Sacristán, familia propietaria de los hoteles El Cid.

“Estamos siguiendo el tema, yo estoy completamente seguro que eso se resolverá en cosa de horas o de días, y es un tema que está atendiendo el actual Gobierno y es lo que corresponde, nosotros por supuesto estamos informados, queremos estar informados, pero no es nuestra tarea interferir de ninguna manera en las actividades y en las decisiones que tomen las autoridades, el Presidente de México sigue siendo nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario sigue siendo el mismo Secretario, (Víctor Villalobos Arámbula) y a ellos les toca seguir gobernando hasta el último día, el 30 de septiembre”.

“TENEMOS QUE ORDENAR LA COMERCIALIZACIÓN”

El recién designado como próximo Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural también dijo que es efectivo que se llevan ya dos años en que los precios de los granos y de otros productos a nivel mundial han venido cayendo, pero se debe ordenar la comercialización.

“Yo le decía hace algunas semanas a la Presidenta electa, le decía fíjese que sí nos van a tocar años o algunos años, por lo menos al inicio donde no vamos a tener buenos precios, porque esa es la proyección que hacen los expertos”, continuó.

“Tenemos que ordenar la comercialización, eso es importantísimo, no puede ser que la comercialización de un producto tan importante como el maíz blanco se resuelva todos los años y tirones y a empujones, a último momento, yo creo que los mexicanos somos capaces de sentarnos a la mesa y de definir un marco adecuado, razonable, sensato en el que todos sintamos que hemos hecho el mejor esfuerzo y que estamos recibiendo la mejor recompensa posible a la hora de vender nuestras cosechas”.

Se van a buscar acuerdos para la comercialización de granos como el maíz, expresó.

“Nosotros vamos a buscar con mucha fuerza, y es una gran prioridad, generar estos acuerdos entre todos los actores de la cadena y yo espero invitar pronto a esos actores a sentarnos a la mesa, decir cómo no va ser posible que busquemos ciertas reglas básicas, ciertos criterios básicos y que sobre ese marco común ya vayamos viendo ahora sí cuando venga la hora de la cosecha cómo se toman decisiones de acuerdo con estos acuerdos elementales a los que tenemos que llegar”, reiteró.

“Así sucede en muchos países del mundo y yo no creo que los mexicanos no seamos capaces de construir esos marcos de acuerdo para ordenar la comercialización, y claro, en esos acuerdos pues el Gobierno federal tendrá tareas que hacer y aportes que hacer de distinto tipo, así serán también los gobiernos de las entidades federativas y pues incluso los gobiernos locales, pero también todos los actores de la cadena”.

“SHEINBAUM NO VOLVERÁ A LAS ANTIGUAS MALAS POLÍTICAS DE DAR GRANDES APOYOS A PRODUCTORES GRANDES”

Ante el retiro de apoyos al diesel marino para el sector pesquero en el actual Gobierno federal que encabeza el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el recién designado como próximo Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, manifestó que la Presidenta electa no va a volver a las antiguas malas políticas de dar grandes apoyos a productores grandes.

“Sí quiero decir algo con mucha claridad para que no haya falsas expectativas: la doctora Sheinbaum no va volver a las antiguas malas políticas de dar grandes apoyos a productores grandes, eso ya no va a suceder nunca más, de nada, ni de camarón, ni de papas ni de nada”, recalcó Berdegué Sacristán.

“Sí queremos hacer cosas que nos ha planteado el sector de la pesca y de la acuicultura, tenemos que reforzar mucho la inspección y la vigilancia, tenemos que pensar en una modernización y en un fortalecimiento muy profundo de la Conapesca (Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca), tenemos que promover la investigación científica y la tecnológica en el sector pesquero y acuícola y estas son las tareas que le corresponden al Gobierno, y tenemos que encontrar soluciones que no dependan de que la actividad tenga que estar recibiendo, año con año, importantes subsidios, especialmente si estos subsidios se concentran en empresarios, en empresas pues que no son precisamente los más pequeños ni los más necesitados socioeconómicamente”.

“HA SIDO GANADERÍA UNO DE LOS SECTORES MÁS PUJANTES”

El doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen, en Holanda, manifestó que la ganadería actualmente, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y de la propia Secretaría de Agricultura, ha sido uno de los sectores más pujantes del sector agroalimentario mexicano en los últimos años.

“Ha sido uno de los sectores más pujantes del sector agroalimentario mexicano en los últimos años, viene creciendo muy fuertemente las exportaciones, la producción, la producción de leche, la producción de carne, en general es un sector muy dinámico que está creciendo bien, claro, este año sabemos que la sequía sabemos que los ha golpeado mucho, porque ha sido realmente un impacto muy severo”, continuó.

“Y entonces pues ahí tenemos que nosotros promover algo que ellos indican con mucha fuerza, fortalecer todo lo que es la sanidad y la salud animal, tenemos que recuperar los estándares sanitarios para asegurar que las distintas entidades puedan estar exportando y produciendo para el mercado nacional, tenemos que fortalecer la investigación y la innovación, y esto es en general no solo para la ganadería, vamos a hacer un enorme esfuerzo, muy importante, para aumentar el crédito al campo y esto incluye por supuesto a la ganadería, incluye a la pesca, incluye a la acuicultura, incluye a la agricultura”.

Reiteró que esas son las prioridades y dijo que realmente quiere felicitar al sector ganadero porque la verdad ha demostrado una fuerza y un crecimiento que llena de orgullo y de confianza sus capacidades.

También manifestó que el pasado 2 de junio Claudia Sheinbaum recibió un respaldo y un mandado muy fuerte.

“Pero que nosotros interpretamos ese mandato tan fuerte como una señal de esperanza de millones y millones de mexicanas y mexicanos que esperan vivir mejor, en un país más próspero y en donde esa prosperidad sea realmente compartida, y ese mandato y esa esperanza para los que vamos a ser parte del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum se tiene que traducir en un compromiso, porque si hay algo que sí tenemos que hacer se resume en una palabra; cumplir, tenemos que cumplir”, subrayó Berdegué.

“NECESITAMOS DE SINALOA”

Julio Berdegué Sacristán dijo que tiene un gran cariño por su tierra donde vive buena parte de su familia, aquí vive su mamá, algunos de sus hermanos, hijos e hijas.

“Primero tengo un gran cariño por Sinaloa, en segundo lugar: pues que Sinaloa ocupa un papel muy importante en la agricultura, la pesca de nuestra nación, es un gran productor, es un actor muy central y debido a que es un actor central pues claro que Sinaloa recibirá siempre la atención de este Gobierno”, subrayó en sinaloense que será parte del próximo Gobierno federal que encabezará Claudia Sheinbaum.

“Necesitamos a Sinaloa para alimentar a la nación”.