El autoengaño empresarial: cuando la realidad deja de ser escuchada

La realidad no cambia porque dejemos de mirarla; solamente hace que reaccionemos más tarde y con un costo mayor

La verdad puede herir el orgullo de un líder, pero el autoengaño puede destruir la empresa que ese líder juró proteger

Cuando la empresa empieza a creer su propia historia Hay empresas que no fracasan por falta de talento, recursos u oportunidades. Fracasan porque, durante demasiado tiempo, dejaron de ver las cosas como son y comenzaron a verlas como quisieran que fueran. El autoengaño empresarial rara vez aparece de golpe. Suele llegar de manera silenciosa: una venta que “seguramente se recuperará”, un ejecutivo cuyos resultados seguimos justificando, una estrategia que ya perdió vigencia, pero nos resistimos a abandonar, un competidor al que minimizamos o unos indicadores que interpretamos únicamente a nuestro favor. Toda empresa necesita confianza para crecer. Sin confianza no hay inversión, innovación ni visión de futuro. Sin embargo, existe una línea muy delgada entre la confianza y la soberbia estratégica. Podemos decir: “Siempre lo hemos hecho así”. Hasta que deja de funcionar. “Conocemos perfectamente a nuestros clientes”. Hasta que los clientes cambian. “Nuestro equipo es el mejor.” Hasta que los resultados comienzan a mostrar algo distinto. “Todavía tenemos tiempo”. Hasta que descubrimos que ya no lo tenemos. El riesgo aparece cuando utilizamos la información para defender nuestras creencias en lugar de utilizarla para ponerlas a prueba.

El espejo que siempre nos da la razón

El autoengaño empresarial es como mirarse en un espejo que refleja únicamente lo que queremos ver. Si la imagen resulta incómoda, podemos cuestionar el espejo, culpar a la iluminación o convencer a los demás de que la imagen está equivocada. Pero la realidad permanece intacta. Lo mismo sucede en las organizaciones. Los indicadores alertan de un problema. Los clientes muestran señales de insatisfacción. El talento comienza a salir de la empresa. El flujo de efectivo se deteriora. El mercado evoluciona más rápido que nosotros. Y aun así encontramos argumentos para no modificar el rumbo. Porque el problema no suele ser la falta de información. El problema es la resistencia a aceptar el mensaje que esa información nos está enviando.

Cuando el autoengaño llega al Consejo

En las empresas familiares este riesgo puede ser todavía mayor. La historia compartida crea identidad, pero también puede crear puntos ciegos. Escuchamos frases como: “Mi padre siempre lo hizo así”. “El negocio siempre ha funcionado de esta manera”. “Ese ejecutivo lleva toda la vida con nosotros.” “Los hijos aún no están listos”. “Habrá un mejor momento para decidir”. Todas pueden contener algo de verdad. Pero también pueden convertirse en argumentos para evitar conversaciones necesarias. Por ello, un buen Consejo no existe para confirmar las convicciones de la familia. Existe para aportar perspectiva, cuestionar supuestos y ayudar a ver aquello que nadie quiere ver.

El valor de la pregunta incómoda

Las organizaciones más sanas no son las que tienen todas las respuestas. Son las que siguen haciéndose preguntas. ¿Y si nuestra estrategia ya llegó a su límite? ¿Y si estamos sobrevalorando nuestras fortalezas? ¿Y si nuestro producto estrella está perdiendo relevancia? ¿Y si el problema no está afuera, sino en nuestras decisiones? ¿Qué detectaría un competidor al analizar nuestra empresa desde fuera? ¿Qué estamos justificando simplemente porque nos cuesta admitir que nos equivocamos? Las preguntas incómodas generan tensión. Pero las respuestas que evitamos suelen generar problemas mucho mayores.

Reconocer el error no debilita el liderazgo

Existe una creencia equivocada en el mundo empresarial: admitir un error es perder autoridad. Yo pienso exactamente lo contrario. Un líder que reconoce sus errores fortalece su credibilidad. Un líder que los oculta debilita la confianza de quienes lo siguen. La autoridad no proviene de tener siempre la razón. Proviene de la capacidad para ajustar el rumbo cuando los hechos demuestran que es necesario hacerlo. Las empresas maduras necesitan personas capaces de decir: “Nos equivocamos”. “Esto ya no funciona”. “Necesitamos cambiar”. “La decisión correcta hoy es distinta de la que tomamos ayer”. Y, sobre todo: “¿Qué debemos hacer ahora?”

El costo de ignorar

lo evidente

El autoengaño rara vez causa daño de inmediato. Primero genera complacencia. Después provoca decisiones equivocadas. Más tarde erosiona la rentabilidad, la confianza, el talento y la capacidad competitiva. Y cuando finalmente aceptamos la situación, el costo de corregirla suele ser mucho más alto. Por eso la honestidad empresarial no es solamente una virtud ética. Es una condición indispensable para la supervivencia.

Evaluar antes de que la realidad obligue

Las empresas que desean trascender desarrollan la disciplina de desafiar sus propias certezas. No basta con preguntar cuánto vendimos. Hay que preguntar por qué vendimos. No basta con revisar las utilidades. Hay que cuestionar si son sostenibles. No basta con evaluar el desempeño actual de un ejecutivo. Hay que preguntarse si es la persona adecuada para la siguiente etapa. No basta con celebrar el pasado. Hay que distinguir qué sigue siendo una fortaleza y qué se ha convertido en una limitación.

Una reflexión para

empresarios y Consejos

Quizá cada cierto tiempo deberíamos sentarnos frente al espejo de nuestra organización y preguntarnos: ¿Qué verdad estamos evitando enfrentar? ¿Qué decisión sabemos que debemos tomar y seguimos posponiendo? ¿Qué información ignoramos porque contradice nuestras creencias? ¿Quién dentro de la empresa tiene miedo de decirnos lo que necesitamos escuchar? ¿Estamos protegiendo el legado o simplemente justificando nuestras decisiones pasadas? Y una pregunta todavía más profunda: Si mañana llegara a dirigir esta empresa una persona sin vínculos emocionales con ella, ¿qué cambiaría primero? La respuesta puede incomodarnos. Precisamente por eso puede ser invaluable.

Una empresa no necesita líderes infalibles.