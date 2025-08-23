$!El campo sinaloense vive un retroceso de 20 años, advierte economista

CULIACÁN._ El sector agrícola en Sinaloa vive un retroceso que podría compararse con el de las dos últimas décadas, producto de la disminución en producción, empleo formal y apoyos económicos, aseguró Cristina Ibarra Armenta.

“Si esto sucede así, estaremos trayendo 20 años atrás”, advirtió la presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana.

En su participación en el foro “El futuro de Sinaloa, ¿hacia dónde y cómo?”, Ibarra Armenta presentó un panorama que evidencia la contracción estructural de la actividad agrícola en la entidad.

Señaló que en 2019 la producción agrícola superó los 51 mil millones de pesos, pero en años posteriores se registraron caídas sostenidas y, para 2024, se había reducido en hasta 9 mil millones de pesos.

En materia laboral, destacó que 2022 fue el último año en que se reportaron 92 mil empleos formales en el campo, cifra que ha disminuido desde entonces.

“Tal vez el próximo año no van a continuar porque es muy complicado tener dos o tres años... ya un año es muy difícil”, dijo.

La economista subrayó el impacto social que tiene la caída en empleo formal sobre familias que dependen de seguridad social y salarios estables.

Explicó que Sinaloa enfrenta también problemas estructurales en el uso del agua y en la infraestructura agrícola.

“Hay muchas pérdidas de agua y todavía esta cuestión no permite que realmente tengamos más... no hay orden en el registro del uso del agua”.

Ibarra Armenta señaló que la falta de políticas públicas claras limita la competitividad frente a países como Brasil, China y Estados Unidos.