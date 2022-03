$!El Codesin es de todos, expresa Jorge Alberto García Félix, al asumir las riendas del organismo

“Quiero decirles que el Codesin es de todos, a veces pareciera que gobierno, los empresarios, la academia, y la comunidad estamos separados, y para nada, es todo lo contrario, porque cada uno de los secretarios juega un papel muy importante, y dentro de ese papel, nosotros también queremos ser partícipes y apoyarlos”, destacó García Félix.

Compartió además, que en su reciente reunión con el Gobernador Rubén Rocha Moya, pidió su apoyo, ya que aun al tener recursos limitados, sí se puede hacer mucho, gracias al apoyo de los empresarios que forman parte del Codesin, quienes no cobran un solo peso por su trabajo.

“Agradezco mucho a Lauro Meléndrez, a quien le tocó difícil la situación, quien al entrar, a la semana arrancó la pandemia. Fue algo muy difícil, agradezco tu esfuerzo, entrega, y a como los demás ex presidentes que le dedicaron tiempo, dinero, y sobre todo su pasión, asimismo, agradezco a Luis Osuna, por la honrosa distinción que me hacen en formar parte de este equipo, uniendo así al Consejo Sinaloense de Empresarios, Gobierno del Estado y Codesin, trabajando juntos, y no como entes separados, somos uno solo en la búsqueda de lo mejor para Sinaloa”, expresó García Félix.

Respecto a cuáles serán los temas principales que abordará de manera inmediata, está la necesidad de inversión, porque éstas generan empleos, también está el tema de las exportaciones, así como mejorar la competitividad.