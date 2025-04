El comercio mundial podría caer un 3% con las medidas arancelarias estadounidenses

El comercio mundial podría contraerse un 3 por ciento como resultado de las nuevas medidas arancelarias de Estados Unidos, que a largo plazo reconfigurarían e impulsarían vínculos comerciales regionales aún sin explotar, dijo este viernes la directora del Centro de Comercio Internacional (ITC).

“Creo que habrá cambios en las cadenas de suministro y una reevaluación de las alianzas globales. Habrá cambios geopolíticos y económicos también”, apuntó Pamela Coke-Hamilton.

En conferencia de prensa en Ginebra, tras el anuncio del miércoles de la Casa Blanca sobre una pausa de 90 días a los aranceles, que denomina como “recíprocos”, para la mayoría de los países, con excepción de China, Coke-Hamilton señaló que las exportaciones de México ya se habían visto “muy afectadas” por cambios radicales previos en la política comercial estadounidense.

“Países como México, China y Tailandia, pero también países del sur de África, se encuentran entre los más afectados, junto con el propio Estados Unidos”, subrayó.

Aranceles entre Estados Unidos y China

Si bien la pausa de 90 días en los llamados aranceles recíprocos incluye las importaciones de la mayoría de los países y reduce las tasas a un aún considerable 10 por ciento, los aranceles sobre las importaciones procedentes de China se sitúan actualmente en el 145 por ciento.

China, por su parte, ha elevado los aranceles a las mercancías estadounidenses al 125 por ciento.

Los países desvían sus exportaciones

Los productos de exportación de México ya se han desviado de mercados como Estados Unidos, China, Europa y otros países latinoamericanos para obtener “modestos avances” en Canadá, Brasil “y, en menor medida, India”, explicó la directora del ITC, una agencia especializada de la ONU que ofrece asistencia a los países en desarrollo.

Otros países han seguido el ejemplo, como Vietnam, cuyas exportaciones se están desviando de Estados Unidos, México y China, mientras que aumentan sustancialmente hacia la Unión Europea, Corea del Sur y otros países, abundó Coke-Hamilton.

El problema para las economías emergentes es que están menos preparadas para adaptarse ante la inestabilidad, explicó, ya que a menudo carecen de la diversidad de manufactura y la capacidad de agregar valor a las materias primas.

Entre los socios comerciales especialmente vulnerables de Estados Unidos se encuentran Lesoto, Camboya, Laos, Madagascar y Myanmar, continuó.

Tras confirmar que la Organización Mundial del Comercio (OMC) había estimado que el comercio entre China y Estados Unidos podría caer hasta en un 80 por ciento si la situación excepcional continúa, la secretaria ejecutiva del ITC señaló que estos países representan sólo entre el 3 y el 4 por ciento del comercio mundial, por lo que hay un 96 por ciento que sigue y seguirá comerciando.

La pausa de 90 días, insuficiente para estabilizar

Con respecto a la pausa de 90 días para algunos aranceles anunciada por el presidente estadounidense, el ITC considera que no es suficiente para calmar los efectos. “El hecho de que no haya estabilidad, que no haya previsibilidad, afectará el comercio y las empresas y las decisiones que se están tomando en tiempo real”, dijo su responsable.

A la pregunta de si la guerra de aranceles puede modificar el sistema económico mundial, respondió que no espera que sea el “final” del modelo actual, pero que sí habrá fuertes sacudidas.

“No es la primera vez que hay temblores en la economía mundial, los hemos visto en los últimos 50 años, éste es probablemente un poco más duro, un poco más fuerte. Habrá cambios en las cadenas de suministros, se reevaluarán las alianzas globales, habrá giros geopolíticos y económicos”, acotó Coke-Hamilton.