El consejo que decide si el apellido trasciende o desaparece

El mejor legado no es heredar una silla; es construir una organización donde todos tengan que ganarse el derecho a sentarse en ella

La historia de una empresa familiar rara vez se define por quién fundó el negocio.

Tampoco por quién heredó las acciones.

Con frecuencia, su futuro se decide por algo mucho más trascendente: la capacidad para colocar a las personas correctas en los lugares donde se toman las decisiones más importantes.

Por eso, cuando llega el momento de hablar del relevo generacional, la conversación no debería centrarse únicamente en quién ocupará la siguiente silla en el Consejo de Administración o en la Dirección General.

El desafío es mucho más profundo.

La verdadera pregunta no es quién heredará el puesto.

La verdadera pregunta es: ¿Quién ha demostrado estar preparado para sostener el peso de la responsabilidad que ese puesto exige?

Existe una escena que se repite generación tras generación.

La familia se reúne para hablar del futuro de la empresa y, casi inevitablemente, la conversación gira alrededor de nombres, edades, parentescos y expectativas familiares.

Sin embargo, pocas veces gira alrededor de capacidades, liderazgo, experiencia, resultados o visión estratégica.

A veces el criterio es el orden de nacimiento.

Otras veces es una tradición familiar nunca escrita, pero siempre respetada.

Y en algunos casos, simplemente se da por sentado que ciertas posiciones pertenecen a determinadas personas por derecho hereditario.

Pero los mercados no respetan los árboles genealógicos.

Los clientes no compran por apellido.

Los competidores no se detienen ante una tradición familiar.

La tecnología no distingue entre herederos y profesionales.

Las crisis tampoco.

Todas ellas hacen una sola pregunta: ¿Quién está realmente capacitado para tomar decisiones?

Por ello, uno de los mayores riesgos para la continuidad de una empresa familiar aparece cuando se confunde la continuidad de la familia con la continuidad de la empresa.

La primera puede lograrse transmitiendo la propiedad. La segunda solo puede alcanzarse desarrollando talento.

Y aunque ambas son necesarias, no son lo mismo.

Cuando esa diferencia deja de ser clara, la organización comienza a debilitarse silenciosamente.

Los resultados siguen llegando. Los clientes permanecen. Las utilidades continúan.

Pero debajo de la superficie empiezan a aparecer señales de desgaste: disminuye la innovación, se limita la capacidad de adaptación y el talento más valioso comienza a buscar oportunidades en otros lugares.

Es entonces cuando la empresa descubre una verdad incómoda: ninguna organización desaparece por falta de apellido; desaparece por falta de capacidad para renovarse.

Cuando el Consejo deja de administrar el presente y comienza a construir el futuro

El Consejo de Administración no fue creado para contemplar la inercia.

Fue creado para desafiarla.

Su responsabilidad no consiste únicamente en revisar estados financieros, aprobar presupuestos o evaluar resultados trimestrales.

Su verdadera función es garantizar que la organización siga siendo competitiva cuando las personas que hoy la lideran ya no estén presentes.

En otras palabras, el Consejo debe pensar en el futuro cuando todos los demás están ocupados resolviendo el presente.

Para lograrlo debe tomar decisiones que, en ocasiones, resultan incómodas.

Debe exigir perfiles claramente definidos para cada puesto estratégico.

Debe separar los vínculos afectivos de los criterios de selección.

Debe abrir espacios a la diversidad de pensamiento.

Debe incorporar voces independientes capaces de cuestionar aquello que la familia da por hecho.

Y, sobre todo, debe diseñar procesos que sobrevivan a las personas.

Las grandes organizaciones no dependen de individuos extraordinarios.

Dependen de instituciones sólidas.

Esa es la diferencia entre una empresa que sobrevive una generación y una organización capaz de trascender varias.

Cuando el acceso a los puestos de liderazgo depende del mérito, la empresa genera confianza.

Cuando depende del privilegio heredado, comienza a perder credibilidad.

Primero se marchan los mejores colaboradores. Después disminuye la innovación. Más tarde aparece la resistencia al cambio. Y finalmente la organización descubre que ha estado viviendo del éxito construido por generaciones anteriores sin crear las capacidades necesarias para el futuro.

El verdadero papel del Consejo

Un Consejo institucional no pregunta: “¿A quién le toca?”

Pregunta: “¿Quién puede aportar más valor?”

No busca proteger sensibilidades. Busca proteger la viabilidad de la organización.

No está para garantizar puestos. Está para garantizar resultados sostenibles.

Y precisamente por eso debe convertirse en el principal promotor de la meritocracia.

Porque cada vez que una persona preparada pierde una oportunidad frente a alguien menos competente pero mejor conectado familiarmente, la empresa pierde mucho más que una promoción.

Pierde confianza. Pierde credibilidad. Pierde talento. Y eventualmente pierde competitividad.