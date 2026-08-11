El día que dejaron de hablar

Cuando las personas dejan de aportar ideas, rara vez es porque dejaron de pensar. Generalmente es porque dejaron de creer que serán escuchadas

He conocido empresas familiares donde el fundador se lamenta porque nadie toma iniciativa. También he conocido sucesores frustrados porque sus equipos parecen esperar instrucciones para todo. Lo curioso es que, muchas veces, esas organizaciones están llenas de personas capaces, comprometidas y con años de experiencia. La pregunta entonces no es por qué dejaron de aportar. La verdadera pregunta es: ¿Qué aprendieron para dejar de hacerlo?

Cuando el silencio se convierte en cultura

En los primeros años de una empresa familiar suele existir una figura dominante. Puede ser el fundador, un patriarca, una matriarca o incluso un sucesor con una personalidad muy fuerte. Al inicio, la energía emprendedora impulsa a todos a participar. Las ideas fluyen, los desacuerdos aparecen y las conversaciones son intensas. Pero conforme la organización crece, también se consolidan ciertas reglas no escritas. Se aprende rápidamente qué opiniones son bienvenidas y cuáles incomodan. Se aprende quién puede cuestionar y quién no. Se aprende que algunas decisiones ya están tomadas antes de empezar la reunión. Y entonces ocurre algo muy humano. Las personas dejan de gastar energía donde saben que no tendrá efecto. No porque sean menos inteligentes. No porque hayan perdido compromiso. Simplemente porque aprendieron cómo funciona el sistema. En muchas empresas familiares nadie le dice explícitamente a la gente que deje de opinar. No hace falta. Basta con observar qué ocurre cuando alguien contradice al fundador. Basta con ver cómo se recibe una propuesta diferente. Basta con escuchar quién habla y quién guarda silencio. La cultura enseña mucho más que cualquier manual.

Escuchar también es liderar

Con frecuencia asociamos el liderazgo con la capacidad de decidir, dirigir o resolver problemas. Sin embargo, existen momentos en que la mayor responsabilidad de un líder no es hablar, sino escuchar. Escuchar de verdad implica algo más que permitir que otros tomen la palabra. Implica estar dispuesto a que una opinión distinta modifique nuestra forma de pensar. Implica aceptar que una buena idea puede surgir desde cualquier nivel de la organización. Implica reconocer que la experiencia del fundador es invaluable, pero no sustituye la inteligencia colectiva de quienes todos los días están cerca de los clientes, los procesos, los mercados y los desafíos reales del negocio. Cuando las personas perciben que sus opiniones son valoradas, ocurre algo poderoso: dejan de trabajar únicamente con sus manos y comienzan a comprometer también su criterio, su creatividad y su sentido de pertenencia. Y pocas ventajas competitivas son tan difíciles de imitar como una organización donde las personas sienten que forman parte de la construcción del futuro.

La trampa del fundador y la trampa del sucesor

El fundador corre un riesgo frecuente: confundir obediencia con alineación. Después de años tomando decisiones acertadas es natural desarrollar confianza en el propio criterio. El problema aparece cuando la organización comienza a depender exclusivamente de esa visión. Poco a poco, las personas dejan de aportar alternativas. No porque no las tengan. Porque entienden que nadie las escuchará. El sucesor, por su parte, puede caer en un error distinto. Desea demostrar liderazgo, autoridad y capacidad de decisión. Sin darse cuenta, puede reproducir exactamente los mismos comportamientos que criticaba de la generación anterior. Así, una transición diseñada para renovar la organización termina heredando los mismos silencios. Y el talento vuelve a esconderse.

La paradoja de los equipos ‘alineados’

Cada vez que escucho a alguien presumir que tiene un equipo perfectamente alineado, me surge una duda. ¿Alineado con qué? ¿Con una visión compartida? ¿O con el hábito de no cuestionar? Un equipo maduro no es aquel donde todos piensan igual. Es aquel donde todos pueden pensar distinto sin temor. Las mejores decisiones rara vez nacen de la unanimidad inmediata. Nacen de conversaciones incómodas, preguntas difíciles y puntos de vista que obligan a reflexionar. Cuando desaparece el desacuerdo, muchas veces no desaparecieron los problemas. Desapareció la voluntad de señalarlos. Y eso es mucho más peligroso. Existe una diferencia importante entre una organización disciplinada y una organización silenciosa. La disciplina genera coordinación. El silencio genera resignación. La primera impulsa el desempeño. La segunda limita el potencial. Por eso las organizaciones más sólidas no son aquellas donde nunca existen diferencias de opinión, sino aquellas donde esas diferencias pueden expresarse con respeto, analizarse con apertura y transformarse en mejores decisiones. Cuando una persona descubre que puede hablar sin ser descalificada, comienza a involucrarse más. Cuando descubre que además es escuchada, comienza a comprometerse. Y cuando observa que sus aportaciones generan cambios reales, comienza a liderar desde su propia posición.

Preguntas para fundadores, sucesores y familias empresarias