El empleo informal aumenta en octubre y supera el 55% de la fuerza laboral: Inegi

En octubre de 2025, el número de personas de 15 años o más que están empleadas o que, aunque no tienen empleo, están activamente buscando uno, llegó a 62.5 millones de personas, 1.1 millones más que en octubre del año pasado, mientras que la tasa de informalidad laboral subió a 55.7 por ciento, por encima del 54.1 por ciento registrado en el mismo mes de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada este viernes, la informalidad laboral alcanzó a 33.9 millones de personas. La tasa de informalidad laboral fue de 55.7 por ciento, superior al 54.1 por ciento de un año antes. La ocupación en el sector informal sumó 18 millones de personas, con una tasa de 29.6 por ciento, también mayor que la del año previo.



Desocupación se mantiene baja: 2.6% en octubre

En tanto, la tasa de desocupación se ubicó en 2.6 por ciento, ligeramente por encima del 2.5 por ciento registrado un año antes. La población ocupada llegó a 60.9 millones de personas, un aumento de un millón respecto a 2024: 25.3 millones eran mujeres y 35.6 millones hombres.

La población de 15 años o más que está ocupada, pero trabaja menos de las horas que desearía y está dispuesta a trabajar más, descendió a 7.5 por ciento, desde el 9.4 por ciento observado en octubre de 2024.

Las condiciones críticas de ocupación —indicador que mide la precariedad laboral, reuniendo a los trabajadores con un empleo inadecuado debido a la insuficiencia de horas de trabajo, bajos ingresos o una combinación de ambos— se situaron en 34.4 por ciento, por debajo del 35.9 por ciento del año anterior.

En la población de 15 años y más, la población económicamente activa de 62.5 millones representó una participación de 59.9 por ciento. Entre las mujeres, la participación económica fue de 46.7 por ciento y entre los hombres de 74.9 por ciento.

La población desocupada fue de 1.6 millones, 96 mil más que el año previo. Entre las mujeres, la cifra fue de 634 mil, similar a la de octubre de 2024.

Entre los hombres, la desocupación pasó de 901 mil a 997 mil. La Población No Económicamente Activa (PNEA) sumó 41.8 millones, 1.3 millones más que un año antes. Dentro de este grupo, 5.2 millones estaban disponibles para trabajar, pero no realizaron acciones de búsqueda.

Del total de ocupados, 41.8 millones trabajaron como subordinados y remunerados, un aumento anual de 169 mil. Las personas que trabajaron por cuenta propia fueron 13.3 millones, 537 mil más que en 2024. Las personas empleadoras sumaron 3.6 millones, y quienes trabajaron sin pago en negocios o parcelas familiares fueron 2.1 millones.



Servicios y comercio concentran la mayor parte del empleo

Por sector económico, 27.2 millones trabajaron en servicios; 12 millones en comercio; 9.8 millones en manufacturas; 6.3 millones en agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; y 4.8 millones en construcción.

En comparación anual, los mayores aumentos ocurrieron en restaurantes y alojamiento, construcción, servicios diversos y comercio. En contraste, disminuyó la ocupación en servicios profesionales, financieros y corporativos, así como en servicios sociales.

La población subocupada se ubicó en 4.6 millones de personas, un millón menos que en octubre de 2024. La tasa de subocupación fue de 7.5 por ciento tanto en mujeres como en hombres. La mayor parte de las personas subocupadas trabajaban como subordinadas y remuneradas o por cuenta propia.

En los indicadores de desocupación, las mujeres registraron una tasa de 2.4 por ciento y los hombres de 2.7 por ciento. Del total de personas sin empleo, 45.2 por ciento tenía entre 25 y 44 años, y 36.3 por ciento entre 15 y 24 años. En cuanto al tiempo sin trabajo, 40.6 por ciento llevaba un mes o menos sin empleo y 39.7 por ciento entre más de un mes y hasta tres meses.