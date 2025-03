El empleo informal en México

En general, el trabajo informal se refiere a las actividades laborales que no están cubiertas por las leyes laborales o de seguridad social.

¿Qué contribución

tiene a la economía?

No hace falta ser un experto en la economía mexicana para darse cuenta de que en el país hay demasiada gente trabajando informalmente.

Una rápida visita a la página del INEGI nos da cifras que nos dan una idea de lo grande que es esta situación.

A pesar de que el PIB generado por el sector económico informal es equivalente al 22% (aproximadamente 4.4 billones de pesos), es el 56% de los mexicanos (28.2 millones) que trabaja en estas condiciones.

El INEGI explica la estadística de la siguiente manera: “por cada 100 pesos generados del PIB del país, 78 pesos lo generan 44% de ocupados formales, mientras que 22 pesos los generan 56% de ocupados en informalidad”.

Es un hecho que la falta de formalidad en el ámbito laboral es uno de los principales obstáculos para lograr el ejercicio pleno del derecho al trabajo. Los más afectados de manera directa por esta situación son, por supuesto, los trabajadores, sean empleados o autoempleados.

Esto se debe a que la informalidad propicia la vulnerabilidad legal y económica, la cual puede ocasionar de manera indirecta falta de acceso a servicios y derechos básicos como salud, educación, tiempo de ocio, etc.

De igual manera, esto implica que tanto los trabajadores como las empresas no pueden o no tienen que pagar impuestos.

Por un lado, es una ventaja a corto plazo ya que los trabajadores no ven su sueldo reducido y las empresas aumentan sus rendimientos al no cumplir con sus obligaciones fiscales, sin embargo, para quien busca estabilidad y crecimiento, estas acciones terminan impactando negativamente, ya que como se mencionó anteriormente, los trabajadores se ven vulnerados en varios aspectos y el gobierno no recibe los aportes económicos necesarios para garantizar derechos y servicios de la población económicamente activa.

En estas situaciones, según la organización México Social, también se presenta una baja productividad del empleado y la empresa, alta rotación de personal, competencia desleal y malas prácticas en diversos campos laborales.