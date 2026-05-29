El empresario sinaloense Jesús Vizcarra participa en Pacto contra la Inflación

El empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón, presidente de SuKarne, participó este viernes en la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía en el Patio Central de Palacio Nacional, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Vizcarra Calderón fue uno de los oradores en representación del sector privado y ocupó un lugar en el presídium del evento.

Anunció que SuKarne mantendrá durante seis meses un descuento de 5 por ciento en bistec de res, con un precio por debajo de los 150 pesos por kilogramo, a través de una red de 500 tiendas propias y más de 400 unidades de distribución con cobertura nacional.

“Para SuKarne no se trata solo de participar en un acuerdo. Se trata de convertir esta responsabilidad en un beneficio verificable para las familias”, expresó.

El Pacic fue renovado con la participación de representantes de 32 empresas firmantes, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y del Consejo Coordinador Empresarial, quienes refrendaron el compromiso de mantener el precio de la canasta básica de 24 productos en un máximo de 910 pesos.

El presidente del CCE, José Medina Mora, aseguró que el acuerdo ha despertado interés internacional como modelo de colaboración entre Gobierno e iniciativa privada.

“Este acuerdo voluntario entre el Gobierno y el sector empresarial es inédito. Es algo que ya nos comentaba el secretario de Hacienda: han venido otros países a ver qué es lo que estamos haciendo”, expresó.

Sheinbaum Pardo defendió la estrategia antiinflacionaria y advirtió sobre el costo de no haberla implementado.

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10, 12 por ciento. No hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación”, afirmó.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, recordó que el mecanismo surgió en 2022 cuando México enfrentaba uno de los episodios inflacionarios más complejos de las últimas décadas.

Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, la canasta actualmente se comercializa en promedio alrededor de 6 por ciento por debajo del tope establecido.

Vizcarra Calderón ha participado de manera recurrente en las renovaciones del Pacic desde que el acuerdo fue puesto en marcha por el Gobierno federal, en mayo de 2022.

Como presidente de SuKarne, una de las principales proveedoras de proteína animal del País, ha formado parte de los grupos empresariales convocados para refrendar los compromisos de estabilidad de precios y abasto.