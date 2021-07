El malecón de Mazatlán contará con más de mil departamentos al cierre de 2021, asegura constructor

Ante el anuncio de construcciones de más edificios comerciales y habitacionales en Mazatlán, el constructor Omar Osuna Osuna llamó a “no temerle” al crecimiento vertical que actualmente tiene la ciudad, pues genera desarrollo, renueva zonas urbanas y abre la puerta a la inversión.

“No tengamos miedo al crecimiento, no nos opongamos, no hay que oponernos al crecimiento vertical, al contrario, hay que verlo como una oportunidad, un privilegio de desarrollo como en las grandes ciudades”, señaló.

En entrevista arrojó un dato: los constructores esperan que solo en lo que resta de 2021 inicie la construcción de mil unidades de departamentos sobre el paseo costero, los cuales, la mayoría se espera sean adquiridas como “segundas casas”, es decir, destinarlas para vacacionar, darlas en arrendamiento o ambas por parte de los particulares.

“Vislumbramos en la segunda parte de este año, que de aquí a diciembre van a estar iniciando mil unidades de departamentos, aproximadamente, nada más en la zona costera y que serán entregados entre 2022 y 2023, son obras magnas que sabemos que tardan dos o tres años, pero que el arranque es muy positivo”, declaró.

“Es bastante importante porque esto genera un ingreso para el Ayuntamiento, pues genera prediales, pagan servicios, y es dinero que le sirve a la ciudad, que se puede volver a invertir aquí en obra pública, en la mejora de los servicios públicos”.

El ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, detalló que el siguiente paso es que las dependencias gubernamentales garanticen el cumplimiento de los servicios públicos, que crezcan a la par, incluso, más aceleradamente que los inmuebles.

Apenas la semana pasada fueron anunciados algunos de los “gigantes” que pretenden transformar la ciudad, entre ellos el Stelarhe, un edificio de más de 30 niveles que pretenden convertir en un referente de Mazatlán, sobre el malecón, un complejo con áreas comerciales y unidades habitacionales.

En los próximos días se esperan también otras “primeras piedras” de otros proyectos.