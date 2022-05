$!El nuevo acuario es la puerta hacia el Mazatlán del futuro

Agregó que para Mazatlán y para el sector turístico, el acuario será una gran herramienta de promoción, por lo que todos aquellos que se dedican a vender y promover el destino en los foros nacionales e internacionales, como lo son los tianguis turísticos, eventos de la The Florida Caribbean Cruise Association, eventos de Miami, hoy esos promotores que van a vender noches de hotel, proyectos de desarrollo, contarán con una herramienta clave para la promoción, como lo es el atractivo del nuevo acuario de Mazatlán.

“Esta obra sin lugar a dudas viene a incrementar la buena imagen de Mazatlán, le agrega valor, incrementa la imagen de la región del Mar de Cortés; es un proyecto que va a detonar más turismo del que ya tiene, y que le dará la posibilidad de abrir nuevos mercados porque hay gente que no viene a Mazatlán, pero ahora tomará la decisión de visitar el acuario porque algo como esto no existe en todo México ni en Latinoamérica, esto por su proporción, diversidad, por lo atractivo de su colección, será una gran atracción para todos los visitantes, tanto regional, nacional, como internacional”.

Respecto a en qué posición considera que se encuentra Mazatlán como atractivo turístico en el mercado nacional, Lizárraga Favela reconoció que es un destino consolidado, el cual se ha renovado y normalmente atrae al turismo regional el cual se conoce como el Corredor Económico del Norte, pero también existe el turismo extranjero en un porcentaje menor al 10 por ciento, y el otro 90 por ciento tiene que ver con turismo regional e incluso con la pandemia se incrementó más el regional.

“Ya no solo competimos como un destino turístico de playa frente lugares como Los Cabos, Cancún, la Riviera en Nayarit, o Puerto Vallarta, el mercado tiene mucho que escoger, pero cuando hay un atractivo como este, se darán cuenta que un acuario como tal no lo tiene Vallarta, ni Cancún, ni Los Cabos está en Mazatlán y que será el mejor de México y de Latinoamérica, y querrán conocerlo, no solo el regional, o nacional, también el internacional”.

Reafirmó que el público asistente va a disfrutar el acuario, sumergiéndose en las profundidades del Mar de Cortés, un viaje donde conocerá, aprenderá y se divertirá, pero al mismo tiempo se convertirá en un defensor del medio ambiente, los océanos y las especies.

“El público conocerá un recinto lleno de entretenimiento y aprendizaje. Entrará como turista y saldrá como un ser más consciente al cuidado de nuestros océanos, todo esto a través de una experiencia formativa y divertida, porque nuestra ventana oceánica no la tiene ningún acuario en Latinoamérica con especies exclusivas del Mar de Cortés, y esto no lo tiene ninguno en el mundo”, subrayó.

Algo que valora mucho hoy el turismo son las experiencias, por lo que las expectativas que se tienen son bastantes altas, y la meta es precisamente esta, vivir una experiencia, por lo que se está trabajando en cada detalle para que el acuario sea todo lo que se pensó desde su concepción, reuniendo a los mejores expertos para que estas expectativas se cumplan.

Lizárraga Favela subrayó que la inversión realizada en este proyecto será multiplicada con creces, en beneficios para Mazatlán y para Sinaloa.