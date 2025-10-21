$!El otoño llega a Casa Ley cargado de color y sabor

¡El otoño ya está aquí! Y el viento de temporada trajo consigo hojas caídas y el dulce aroma a calabaza.
Dale la bienvenida a octubre con el ejército de calabazas de Casa Ley. Ya sea que uses la tuya como centro de mesa, decoración para la entrada de tu hogar o ingrediente para un rico pay, no dejes de venir por una.
Casa Ley es la cadena de supermercados más importante en el norte de México. Entre sus pasillos se encuentra una amplia variedad de productos de gran calidad. Se mantiene como la preferida de sus clientes por ofrecer más cosas a los mejores precios, todo en un solo lugar.
Déjate inspirar por el naranja brillante de las Calabazas de Ley. Las hay de todos los tamaños; pequeñas para decorar tu hogar y grandes para preparar platillos deliciosos, desde cremas y ensaladas, hasta puré y guisos que impregnan tu cocina del olor del otoño.
Puedes dar rienda suelta a tu creatividad al tallar caras espeluznantes. Elige tu calabaza favorita y ¡crea decoraciones terroríficamente adorables!
Además, puedes volverte barista casero y elaborar tu propia versión de un Pumpkin Spice Latte con tan solo un poco de café, leche, puré de calabaza y crema batida. ¡Todo lo encuentras en Casa Ley!
Las calabazas no son las únicas del área de Frutas y Verduras que esperan por ti en Casa Ley. Lleva el espíritu de la temporada a tu mesa con la frescura de las Mandarinas, los Melones, Duraznos, Cebollas y Chayotes.
¡El toque natural del campo te espera!
