$!El Padre Amado y el Monaguillo Rony trajeron las carcajadas al Cheers Restobar

MAZATLÁN._ La noche del 24 de septiembre a las 20:00 horas, el escenario de Cheers Restobar reunió a los fanáticos de la comedia con la presentación de El Padre Amado y el Monaguillo Rony, quienes hicieron disfrutar al público con la presentación de su show completo “Expulsados del Cielo”.

Durante el evento, el recinto se llenó de risas y buen humor. Se registró una excelente afluencia de asistentes que acudieron a presenciar un espectáculo diferente, en el que el humor contagioso, los chistes irreverentes y las carcajadas fueron los más grandes protagonistas de la velada.

Entre deliciosos aperitivos, bebidas y una atmósfera relajada de convivencia, la rutina humorística generó recuerdos inolvidables para el público.