‘El pan de mujer es patrimonio cultural de Sinaloa’: chef Delia Moraila Moya

El pan de mujer es un postre creado en Sinaloa que ha caracterizado a la región, y se ha convertido en patrimonio cultural del estado, expuso durante su ponencia El Olor del Horno de Leña y el Pan de Mujer, la chef Delia Moraila Moya, girectora del Instituto de Ciencias y Artes Gastronómicas.

Esta conferencia fue brindada por Moraila Moya y la chef Sofía Martínez en el marco del festival gastronómico El Pan y sus Antojos, que tuvo lugar en el Paseo del Ángel y Modular Inés Arredondo.

A la ponencia asistieron estudiantes de la carrera de gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes aprendieron técnica y teoría sobre la elaboración del postre sinaloense.

“Es una enseñanza muy buena para los jóvenes que están iniciando una carrera en la gastronomía, porque muchas veces ellos ignoran muchos procesos de preparación o de productos regionales no les dan el valor que se tiene no, entonces ya teniendo nosotros el acercamiento con ellos dándole el valor que tienen las preparaciones tradicionales”, comentó la chef.

Reconoció que el pan de mujer se ha adherido a la cultura sinaloense, convirtiéndose incluso en patrimonio cultural estatal.

“Sabiendo ellos también que esta preparación del pan de mujer está en el inventario de la cultura gastronómica sinaloense y es parte por lo cual nos dieron el reconocimiento de la cultura gastronómica como patrimonio cultural del estado de Sinaloa, a ellos ya les va a quedar esta semilla de investigar más, de saber más, cómo llegó el trigo a nuestra región, el por qué en el norte de Sinaloa es donde se empezó a hacer el pan de mujer, el por qué se le llama pan de mujer”, destacó.

Durante su intervención, Moraila Moya explicó el origen del nombre del pan de mujer.

“Se le llama pan de mujer porque el amasado no lleva huevos, porque va relleno de piloncillo que nosotros llamamos panocha, y porque al salir del horno se le pone una mezcla de miel con azúcar y sale un chapeteado como la hermosa mujer cuando sale de paseo. Se debe de comer del día, no se debe dejar abandonado, guardado, porque ya no va a servir”, explicó.

En su intervención hizo hincapié en la importancia del horno de leña en la elaboración del pan de mujer, pues este funciona como un ingrediente más que añade sabor y textura al producto final.

“En el pan de mujer le da ese sabor del ahumado de la leña, como es una preparación, vamos a decir es muy simple, es nada más harina agua azúcar y manteca, la leña aporta un sabor extra al pan y una textura más esponjosa”, dijo.

Esta es la primera edición del festival El Pan y sus Antojos, organizado por empresarios y chefs locales que buscan se convierta en un evento anual.

“Me dio gusto ver tantos jóvenes estudiantes de gastronomía, me dio mucho gusto, todos muy atentos y esperemos que en los próximos años si esto sigue dándose más, que esto vaya en crecimiento”, manifestó.