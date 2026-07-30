El patrimonio que no aparece en el balance: la riqueza que sostiene a las empresas familiares por generaciones I

La mayor riqueza de una empresa familiar no es el capital que administra, sino la familia que aprende a administrarlo con sabiduría

Esta reflexión cobró especial relevancia para mí el pasado 24 de julio, durante una conferencia impartida en Mazamitla ante el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, donde conversamos sobre patrimonio, sucesión, continuidad y legado. Ahí confirmé una vez más que, detrás de toda estrategia patrimonial, existe una pregunta mucho más profunda que cualquier estructura jurídica o fiscal: ¿estamos preparando a las personas que habrán de recibir aquello que tanto esfuerzo nos costó construir?

La mayoría de las familias empresarias conoce el valor de sus acciones, inmuebles y negocios. Muy pocas han calculado el valor de aquello que no aparece en los estados financieros: la confianza, la unidad familiar, la cultura, los valores compartidos y la capacidad de formar a las siguientes generaciones. Sin embargo, es precisamente esa riqueza invisible la que suele marcar la diferencia entre una empresa que trasciende y una que desaparece cuando cambia de manos.

Después de muchos años acompañando a familias empresarias, he llegado a una conclusión simple: las empresas que trascienden no siempre son las que acumulan más riqueza, sino las que comprenden qué riqueza vale la pena conservar.

Cuando hablamos de patrimonio, la conversación suele centrarse en acciones, inmuebles, dividendos, fideicomisos, estructuras corporativas o estrategias fiscales. Todo ello es importante. Sin embargo, existe una riqueza mucho más profunda que rara vez aparece en los estados financieros.

La verdadera riqueza de una familia empresaria reside en las personas que la integran, en los principios que la unen, en la historia que comparten y en la confianza que construyen durante décadas.

El patrimonio económico construye empresas. El patrimonio humano construye generaciones.

Hay herencias que se firman ante notario y herencias que se graban en el corazón. Las primeras se reparten; las segundas son las que realmente permanecen.

Durante la conferencia en Mazamitla, al hablar con notarios especializados en temas sucesorios y patrimoniales, reflexionábamos precisamente sobre esta realidad. Los instrumentos jurídicos permiten transmitir bienes. Pero ninguna escritura puede transmitir automáticamente prudencia, responsabilidad, liderazgo, visión o compromiso.

Y ahí es donde comienza el verdadero desafío de las empresas familiares.

Hace algunos años, durante una reunión de planeación patrimonial, un empresario me dijo con satisfacción:

—Mario, ya tengo resuelto el futuro de mis hijos. Todos recibirán una parte igual de la empresa.

Le respondí con una pregunta sencilla: —¿Y quién les enseñó a conservarla?

Guardó silencio.

Aquel silencio decía más que cualquier estado financiero.

Con demasiada frecuencia confundimos herencia con continuidad. Creemos que distribuir acciones garantiza el futuro. Pensamos que dejar patrimonio equivale a dejar legado.

La historia empresarial demuestra exactamente lo contrario.

No es difícil encontrar familias extraordinariamente exitosas que, en apenas dos generaciones, terminaron divididas, enfrentadas o con empresas desaparecidas. No porque les faltaran activos, sino porque les faltaron personas preparadas para administrarlos.

La empresa sobrevivió al mercado. No sobrevivió a la falta de preparación de la familia.

Por ello existe una pregunta que todo fundador debería hacerse: Si mañana mis hijos reciben la empresa, ¿también recibirán la capacidad de conservarla?

Ahí comienza la conversación verdaderamente importante.