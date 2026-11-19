El peso mexicano retrocedió este 19 de noviembre 0.9 por ciento y se ubicó en 19.04 unidades por dólar, su nivel más débil desde el 24 de junio de 2025, luego de que las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos anticiparan un mayor endurecimiento monetario y de que el Banco de México publicara las de su última reunión de política monetaria, que reafirmaron la postura laxa de la mayoría de su Junta de Gobierno.

La moneda mexicana prolongó las pérdidas de la jornada anterior y registró el mayor retroceso entre las divisas emergentes, en un contexto global marcado por la venta masiva de activos de riesgo.

Desde principios de septiembre de 2026, el peso acumuló una caída superior al 10 por ciento frente al dólar.

Según las minutas de la Fed, casi todos sus miembros prevén nuevos endurecimientos en los próximos meses con el fin de contener la inflación, lo que intensificó la oleada de ventas sobre la divisa mexicana.

El tipo de cambio alcanzó un máximo de 19.0506 unidades durante la sesión, después de un mínimo de 18.77.

El 5 de noviembre de 2026, la Junta de Gobierno del Banxico recortó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base y la situó en 6.25 por ciento, con efectos a partir del día 6 de noviembre, en una votación de tres contra dos en la que los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath se pronunciaron por mantenerla en 6.50 por ciento.

Esa decisión restó atractivo a las operaciones de carry trade, en las que los inversionistas se endeudan en una moneda con tasas de interés bajas para invertir en otra que ofrece rendimientos más elevados.

El diferencial entre las tasas de interés de Estados Unidos y México se situó en torno a 237 puntos base, su nivel más bajo en varios años.

Brendan McKenna, estratega de Société Générale en Nueva York, consideró que el comportamiento del peso refleja la manera en que los mercados evalúan las vulnerabilidades cambiarias en un entorno de aversión al riesgo y de fortaleza del dólar.

El estratega describió a la divisa mexicana como fundamentalmente débil, con tasas de interés bajas y reservas internacionales que no son del todo suficientes, y atribuyó parte del castigo a la orientación del banco central: con el Banxico en una postura laxa, dijo, “el peso está pagando las consecuencias”.

Según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), los gestores de activos acumularon la mayor posición bajista contra el peso mexicano en las últimas dos décadas, y bancos de Wall Street como JPMorgan y Citigroup abandonaron la recomendación de sobreponderar la divisa que mantenían desde hacía tiempo.

El recorte de noviembre coincidió con una aceleración de la inflación superior a la prevista, lo que alimentó las especulaciones de que las autoridades monetarias buscan una moneda más débil, dado que un peso fuerte perjudicaría al sector turístico nacional y a las exportaciones hacia Estados Unidos.

La Gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, sostuvo que la reducción de la tasa fue una medida puntual y que el ajuste del peso transcurrió de manera ordenada.

Las minutas de esa decisión, difundidas este 19 de noviembre, dejaron abierta la posibilidad de nuevos recortes a la tasa de referencia.