$!El reto para Mazatlán en 10 años: recuperar la confianza y ampliar servicios, señalan en panel

A 10 años, Mazatlán enfrenta oportunidades pero también desafíos para recuperar confianza, ampliar los servicios y ofrecer certeza jurídica. Dentro del panel de expertas convocado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán, panelistas mujeres ven un crecimiento desmesurado que exige mejores servicios y condiciones de seguridad y jurídicas. Luciano Carrasco, presidente de AMPI Mazatlán, en su bienvenida al evento destacó que Mazatlán vive un momento único de crecimiento, pero necesita de empresarias y empresas más fuertes y sólidas que tomen decisiones y acciones para invertir y cambiar la vida de toda la comunidad.

Francisca Cázarez Olivares, dirigente de Canaco Mazatlán, llamó primero a recuperar la confianza del inversionista del corredor económico del norte porque ha bajado la venta de unidades, así que como desafío, priorizando trabajar cada quien porque se hable bien de este destino. Puso como ejemplo que el #Mazatlán en el buscador arroja entre 105 notas, 60 negativas y solo 40 positivas: “ y se necesita reinventarse y hacer la mayor promoción posible por bien del destino”. Convocó que no sea solo la Sectur la que genere buenas noticias, sino también que venga de los empresarios todos los días para recuperar la confianza en invertir en un destino que sigue siendo seguro. El futuro del desarrollo inmobiliario de Mazatlán en los próximos 5 a 10 años definitivamente que tiene desafíos y oportunidades que deben irse capitalizando. Cristina velarde aseguró que de 2.7 millones de turistas que han llegado en los primeros 8 meses del año a Mazatlán es su gran fortaleza, siempre y cuando se les dé la certeza jurídica. ”Eso habla de la solidez y la gran fortaleza del sector y aunado a ello a las ventas vacacionales y lo que el inversionista debe considerar es la certeza jurídica”. Además, destacó han pasado guerras y crisis y los bienes y raíces, siempre han sido una inversión sólida y Mazatlán ofrece mínimos riesgos porque hay un mercado de compradores que está ahí y solo debemos aprovecharse.