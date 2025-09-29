$!El reto para Mazatlán en 10 años: recuperar la confianza y ampliar servicios, señalan en panel

A 10 años, Mazatlán enfrenta oportunidades pero también desafíos para recuperar confianza, ampliar los servicios y ofrecer certeza jurídica.
Dentro del panel de expertas convocado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán, panelistas mujeres ven un crecimiento desmesurado que exige mejores servicios y condiciones de seguridad y jurídicas.
Luciano Carrasco, presidente de AMPI Mazatlán, en su bienvenida al evento destacó que Mazatlán vive un momento único de crecimiento, pero necesita de empresarias y empresas más fuertes y sólidas que tomen decisiones y acciones para invertir y cambiar la vida de toda la comunidad.
Francisca Cázarez Olivares, dirigente de Canaco Mazatlán, llamó primero a recuperar la confianza del inversionista del corredor económico del norte porque ha bajado la venta de unidades, así que como desafío, priorizando trabajar cada quien porque se hable bien de este destino.
Puso como ejemplo que el #Mazatlán en el buscador arroja entre 105 notas, 60 negativas y solo 40 positivas: “ y se necesita reinventarse y hacer la mayor promoción posible por bien del destino”.
Convocó que no sea solo la Sectur la que genere buenas noticias, sino también que venga de los empresarios todos los días para recuperar la confianza en invertir en un destino que sigue siendo seguro.
El futuro del desarrollo inmobiliario de Mazatlán en los próximos 5 a 10 años definitivamente que tiene desafíos y oportunidades que deben irse capitalizando.
Cristina velarde aseguró que de 2.7 millones de turistas que han llegado en los primeros 8 meses del año a Mazatlán es su gran fortaleza, siempre y cuando se les dé la certeza jurídica.
”Eso habla de la solidez y la gran fortaleza del sector y aunado a ello a las ventas vacacionales y lo que el inversionista debe considerar es la certeza jurídica”.
Además, destacó han pasado guerras y crisis y los bienes y raíces, siempre han sido una inversión sólida y Mazatlán ofrece mínimos riesgos porque hay un mercado de compradores que está ahí y solo debemos aprovecharse.
Para Francis Velarde, la certeza jurídica es lo primordial y Mazatlán está creciendo desmesuradamente, pero, debe hacerse a la par de los servicios públicos.
Habló que hay grandes retos por superar y hacia allá deben darse los esfuerzos.
:“Para mi uno de los factores más importantes que se tienen que considerar es la certeza jurídica, la seguridad de la plusvalía de un bien y sobre todo tener la seguridad de que Mazatlán es un buen destino para invertir. Estamos creciendo desmesuradamente, gracias a Dios, pero aquí tenemos que considerar que vamos a hacer con nuestros servicios”, insistió.
En el tema de que desafíos ve de 5 a 10 años, dijo que ante más de 200 desarrollos por construirse, que van a generar desarrollo y mayor infraestructura de servicios, este es uno de los mayores desafíos para continuar.
Así como el desafío ambiental y tomar decisiones por el bien de la ciudad con responsabilidad.
Para Carmen Salazar, la ubicación y los servicios deben ser clave para el futuro desarrollo de la ciudad.
Cordelia Estrada González, presidenta del comité de la Mujer inmobiliaria AMPI sección Mazatlán, quien convocó este panel de mujeres expertas, agradeció la presencia de las cuatro panelistas que compartieron sus experiencias con las nuevas generaciones.
Cristina Velarde Tirado ex presidenta de AMPI, Yeny Angulo, de Lizanzi desarrollos, Francis Cázarez Olivares, como dirigente de Canaco Servytur y Carmen Salazar representando al grupo desarrollador Hersa como panelistas expertas, desarrollaron el tema “Decisiones para construir un mejor futuro”.
Para Yeny Angulo Muñoz, directora de la empresa Lizantos Uranixta Desarrollos Inmobiliarios, el sector necesita de mucho apoyo del gobierno.
“Definitivamente el gremio inmobiliario necesita mucho apoyo del gobierno. Tiene haber mucho, pero en desafíos me iría por la oferta y demanda porque hay mucho desarrollo en vivienda vertical y también residencial porque hay muchas gente que esta demandando casa”.
Al encuentro acudió Celia Jauregui, Subsecretaria de Planeación e inversión turística de la Sectur, quien agradeció a las expertas como mujeres transformadoras.