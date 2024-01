“Cuando lo inicié yo quería estar en el centro, anduve buscando algún espacio, pero fue muy a la orilla, la gente de hecho me decía que no lo pusiera tan a la orilla porque estaba lejos del pueblo, había gente que comentaba que estaba loca, porque aquí donde tengo mi restaurante era puro monte”, contó María del Pilar, en entrevista con Noroeste.

“El Sazón de la Abuela Tina fue una ilusión, fue poder generar empleo aquí en La Noria porque era un pueblo que no tenía mucho para emplear, había mucha gente que quería trabajar y pues no había tanto por aquí”, expresó con nostalgia pero con fortaleza de que lo que hizo fue no abandonar a su gente y darles empleo.

“La gente se empezó a ir del pueblo a buscar empleo porque ya la gente ya no podía trabajar aquí, el pueblo se quedó solo, había gente que le llamaba el fantasma, no era mi opción irme, me quedé sin carro, a veces me iba hasta de raite, pero yo no quería irme, no quería dejar a mi gente aquí porque cada día éramos menos”, recordó.