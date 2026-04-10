El Tianguis Turístico regresa a Acapulco del 27 al 30 de abril

El Tianguis Turístico México 2026 regresa a Acapulco como el principal encuentro del sector, del 27 al 30 de abril, con la participación de los 32 estados, más de 8 mil asistentes, más de mil compradores internacionales de 17 países y más de 30 mil citas de negocio programadas.

A través de un comunicado, la Secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que, en el marco de su 50 edición, el Tianguis Turístico de México regresa a su origen, Acapulco, consolidándose no solo como un símbolo vivo de la grandeza, la fortaleza y la capacidad de renovación de los destinos turísticos del País.

Acompañada por el Secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, la funcionaria destacó que esta edición tiene un significado especial, al celebrarse en un destino que ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para reinventarse y seguir siendo referente del turismo nacional e internacional.

“Hoy encuentro un Acapulco diferente. Las ocupaciones del 94 por ciento lo reflejan: hay filas en los restaurantes, hay vida, y eso significa que algo se está haciendo bien. Acapulco es otro; hoy se ven obras que no habíamos visto en más de 30 años, y eso también habla de su transformación”, dijo.

Por su parte, Quiñones Orozco destacó que Acapulco se encuentra listo para recibir el Tianguis Turístico 2026, al registrar una recuperación superior al 86 por ciento de su infraestructura hotelera, con más de 17 mil habitaciones disponibles en 310 hoteles, así como una conectividad aérea y terrestre restablecida a niveles previos a los recientes fenómenos naturales.

“Acapulco está listo para recibir al mundo; hemos recuperado más del 86 por ciento de nuestra infraestructura hotelera y hoy el Tianguis Turístico regresa a su esencia: ser un espacio de negocio, de intercambio y de oportunidades para todo el sector”, afirmó.

Rodríguez Zamora informó que se prevé la asistencia de más de 8 mil participantes, así como la presencia de más de mil compradores internacionales provenientes de 17 países, entre los que destacan Brasil, Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Irlanda, India, Panamá y Reino Unido.

Asimismo, destacó que se han registrado ya más de 30 mil citas de negocio, lo que refleja el dinamismo comercial del encuentro.

Añadió que estarán presentes los 32 estados del País, así como pabellones internacionales de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Japón y Nicaragua, además de Colombia como País Invitado de Honor, fortaleciendo los lazos de cooperación y la proyección global de México.

La funcionaria federal detalló que el Tianguis Turístico México 2026 integrará una agenda estratégica con programas académicos, conferencias y talleres enfocados en elevar la competitividad del sector, así como actividades paralelas que pondrán en valor la riqueza cultural de México.

Entre las principales actividades destacan “Ventana a México”, espacio dedicado a la promoción de cocineras tradicionales y artesanías en Plaza Quebec, en Acapulco, así como una zona gastronómica y el Festival del Taco en Taxco, Guerrero.

También habrá presentaciones de destino, el programa México Canta y seminarios para prestadores de servicios turísticos.

Como parte de las innovaciones, por primera vez se incorporará la venta al público de promociones exclusivas de paquetes turísticos, hoteles y experiencias a través de redes sociales y plataformas digitales.

Además, se realizará el Foro de Inversiones Turísticas, la entrega de premios turísticos y la instalación de pabellones de turismo comunitario con la participación de los 32 estados y de financiamiento turístico, promoviendo un modelo más incluyente y sostenible.

La Secretaria adelantó que, en el marco del Tianguis, se dará a conocer un proyecto estratégico de infraestructura turística para Acapulco, que contempla el desarrollo de una nueva terminal de cruceros con inversión internacional.

En su primera fase, esta iniciativa prevé la generación de más de 200 empleos locales, lo que contribuirá a fortalecer la conectividad, detonar el desarrollo económico y ampliar la llegada de visitantes al destino.

Asimismo, agradeció el trabajo conjunto con el Gobierno de Guerrero, encabezado por la Mandataria Evelyn Salgado Pineda, cuyo compromiso y coordinación han sido fundamentales para la recuperación, fortalecimiento y proyección de Acapulco como sede de este importante encuentro.

En el ámbito académico, el Tianguis Turístico México 2026 contará con un amplio programa de seminarios y conferencias presenciales y virtuales sobre turismo gastronómico, promoción cultural y nuevas narrativas de viaje, con la participación de organismos nacionales e internacionales.