$!El Tri no ganó, pero la economía sí: las industrias que más se beneficiaron del Copa del Mundo 2026

A pesar del trago amargo en la cancha, el certamen mundialista detonó una derrama superior a los 2 500 millones de dólares. Desde el consumo en abarrotes hasta el aumento en los usuarios de iGaming y apuestas deportivas, así se repartió la bolsa comercial del torneo.

Servicios de streaming y la batalla del retail deportivo

Los servicios de streaming y el retail deportivo, para sorpresa de nadie, fueron dos industrias que presentaron una mejora en sus números durante esta última edición de la Copa del Mundo. Por un lado, las plataformas de streaming y transmisiones por demanda batieron sus récords históricos de suscripciones temporales y tráfico en vivo. Tan solo para la final del torneo TelevisaUnivision y Vix registraron en México un alcance aproximado de 30.5 millones de personas, superando por un 26 % a la competencia. Por su parte, en Estados Unidos, Peacock y Telemundo registraron un aumento del 251 % de audiencia; una cifra récord en el país con respecto a la edición anterior de este mismo torneo. A su vez, en el sector del retail también hubo impactos positivos derivados, aumentando en hasta un 60 % las ventas de algunos productos e impulsando aún más campañas nacionales como el Hot Sale. El comercio minorista de ropa deportiva anotó también un gol definitivo. Fabricantes y licenciatarios reportaron un aumento de ventas en artículos relacionados, como la playera de la Selección Mexicana, que resultó ser la más vendida durante el Mundial.

Apuestas online: con cifras récord registradas

Los operadores de juego online también reportaron volúmenes récord de apuestas. Según el sitio estadounidense World Casino Directory, durante el Mundial de la FIFA 2026 algunas marcas registraron aumentos de hasta el 650 % respecto al Mundial de Qatar 2022. El sector de los casinos online creció en paralelo. Las búsquedas de juegos de temática futbolera repuntaron y títulos como Goal Goal Goal! Cash Collect destacaron en plataformas como el casino online de Winner.mx, que reúne tragamonedas, juegos en vivo y apuestas deportivas para el mercado mexicano. El catálogo de Winner.mx también incluye propuestas que combinan el fútbol con formatos clásicos de casino, como Football Auto Roulette, una alternativa temática para antes y después de los encuentros. Así, mientras las apuestas deportivas concentraban la atención durante los partidos, los juegos de casino ampliaban la oferta en las horas cercanas a cada jornada. Winner.mx ejemplifica cómo las plataformas de iGaming integraron ambas vertientes para mantener el interés más allá de los 90 minutos.

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