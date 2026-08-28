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El Tucán Guzmán llena de risas Cheers Restobar

La presentación de este jueves en Cheers Restobar dejó una noche de carcajadas para los asistentes, con Chuy Castro como encargado de abrir el escenario y Tucán Guzmán como protagonista de un espectáculo que consiguió un lleno total en el recinto mazatleco.
Estefany López |
28/08/2026 11:56
28/08/2026 11:56

MAZATLÁN._ La noche del jueves, el escenario de Cheers Restobar se llenó de risas y buen humor con la presentación del comediante Tucán Guzmán, quien ofreció un espectáculo de stand up que reunió a decenas de personas en el recinto mazatleco.

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Con sus propias ocurrencias y rutinas, Chuy Castro arrancó las primeras carcajadas de los asistentes, dejando listo el escenario para la llegada de Tucán Guzmán.

Alrededor de las 8:40pm de la noche, el comediante regiomontano tomó el escenario ante un Cheers Restobar completamente lleno, dispuesto a compartir con los asistentes sus particulares anécdotas y experiencias.

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Con un estilo basado en situaciones de la vida cotidiana, chistes locales y su peculiar forma de hablar, Tucán Guzmán llevó al público por una serie de historias que provocaron constantes risas y aplausos durante su presentación.

El ambiente se mantuvo animado durante todo el espectáculo, mientras los asistentes disfrutaban de la comedia acompañada de alimentos y bebidas, convirtiendo la noche en una experiencia de entretenimiento y convivencia.

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¿Quién es? El Tucán Guzmán

Tucán Guzmán es un comediante originario de Monterrey que comenzó su trayectoria en la escena local, presentándose en distintos bares y escenarios de la ciudad.

Su nombre artístico surgió desde la secundaria, cuando recibió el apodo de “Tucán” debido a la forma de su nariz. Inicialmente era conocido como “Tucán Místico”, pero posteriormente, por sugerencia de su padrino, decidió quedarse únicamente con Tucán y combinarlo con su apellido para crear el nombre artístico con el que actualmente se presenta.

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El “standupero” ha ganado popularidad también en plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube, donde comparte parte de sus monólogos y presentaciones.

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